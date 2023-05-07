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Сегодня, 17:30

«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Теннисистка Аманда Анисимова
Аманда Анисимова.
Фото Global Look Press
Теннисистка Наоми Осака
Наоми Осака.
Фото Global Look Press
Теннисистка Аманда Анисимова
Аманда Анисимова.
Фото Global Look Press
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Возможная причина проблем Аманды Анисимовой — хейт в соцсетях.

Тема психологических проблем в спорте всегда была актуальной. Но иногда такие ситуации замалчиваются, отчего спортсмены страдают еще больше. 21-летняя Аманда Анисимова приостановила выступления в туре. Американка объяснила свое решение психологическими проблемами. Правда, какими именно и что этому предшествовало, теннисистка не объяснила.

Теннисистка Аманда Анисимова
Аманда Анисимова.
Фото Global Look Press

Хейт в соцсетях

— Привет, ребята. Решила написать пост, чтобы все объяснить и рассказать о своих планах. С лета 2022 года я испытываю проблемы с психическим здоровьем — я столкнулась с выгоранием. Находиться на турнирах стало невыносимо. На данный момент я планирую сделать небольшой перерыв, чтобы заняться своим психическим здоровьем. Я, как могла, старалась с этим справиться. Буду скучать по соревнованиям. Ценю вашу постоянную поддержку, — написала Анисимова в соцсетях.

Анисимова — дочь русских эмигрантов, перебравшихся в США. Она, конечно, не суперзвезда, но считается неплохой теннисисткой и в прошлом обыгрывала некоторых топ-игроков. За свою карьеру в одиночном разряде Аманда взяла два титула. Возможно, нынешнее состояние американки связано с критикой от пользователей соцсетей, с которой она недавно столкнулась.

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Спортсменка выложила селфи, после чего получила сообщение от одного из пользователей: «Самое неспортивное тело на свете! Узкие плечи и гигантская грудь». Аманда рассказала, что получает множество подобных сообщений и не понимает, почему ей такое пишут. У нее действительно не модельные формы, но в женском теннисе сегодня таких немало — Тейлор Таунсенд, Елена Остапенко и многие другие.

— Я не знаю, что и думать. Это количество людей, которые каждый день комментируют мое тело в социальных сетях... никогда не пойму, как работает гиперфиксация. Наслаждайтесь своей жизнью, а я пойду наслаждаться своей. Всем спасибо, — написала Анисимова.

Могут ли подобные сообщения быть причиной приостановки карьеры? Да. Спортсмены ничем не отличаются от обычных людей, а в ментальном плане иногда могут быть даже слабее. Им с детства приходится переносить разные лишения и отказываться от удовольствий жизни для того, чтобы быть в топе. Родители часто тоже с непростым характером — хотят, чтобы дети добились максимума. Ограничения в еде, резкие слова тренера, отсутствие свободного времени, критика в интернете — точно не основа счастливой жизни. Чтобы преодолеть последствия, нужно заниматься со специалистом.

Теннисистка Наоми Осака
Наоми Осака.
Фото Global Look Press

История Осаки

Психологические проблемы испытывают все, просто у публичных личностей они более заметны. О них говорили Ник Кирьос, Дарья Касаткина, Арина Соболенко. А одним из ярчайших примеров остается история Наоми Осаки.

Японка много плакала, обвиняла журналистов в давлении, снималась с соревнований. Именно она стала той, кто не побоялся говорить о своих проблемах. В конце прошлого года теннисистка заявила, что не вернется к соревнованиям, пока не решит проблемы.

Наоми Осака расстроена поведением болельщиков. Осака требует разрешить теннисистам отвечать хамам-болельщикам прямо на корте. Во что тогда превратится теннис?

— Меня всегда учили, как сопротивляться или как преодолевать это, и я думаю, что это очень ценный урок, потому что он помог мне преодолеть многие вещи в моей жизни. Если я чувствую себя так, зачем мне продолжать толкать себя дальше, когда я могу встретиться с проблемой и решить ее, прежде чем вернуться к прохождению пути, — рассказала Осака в рамках the Late Show.

С Australian Open Наоми тоже снялась, но не из-за психологических проблем. Японка беременна — об этом она сообщила в соцсетях.

— Последние несколько лет были достаточно интересными. Я понимаю, что жизнь коротка, и не воспринимаю события как должное, ведь каждый день — это подарок свыше и новое приключение. Сейчас я с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: «Это моя мама». В 2023-м мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеть всех вас в следующем сезоне, потому что точно буду в Австралии в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю, — написала Осака, приложив снимок УЗИ.

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Хорошо, что японка сумела найти что-то в жизни, кроме спорта. Беременность и материнство — это не просто, часто тоже влечет многие психологические проблемы. Но может стать и большим источником счастья.

Профессиональным спортсменам действительно нужна разгрузка и отдых. В теннисе этого мало — играют практически круглый год, и времени на расслабление нет. Поэтому не стоит смотреть как-то странно на тех, кто решил взять паузу, — это не прихоть, а необходимость.

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