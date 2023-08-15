Кудерметова проиграла 43-летней Уильямс, ведя 4:1 и 5:1 в двух сетах

Шокирующий результат в одном из самых удивительных матчей года.

Цинциннати Мастерс 1000. 1/32 финала

Винус Уильямс (США, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) — 6:4, 7:5

Анастасия Потапова (Россия) — Селин Неф (Швейцария, WC) — 1:6, 6:4, 7:5

Вряд ли вы сходу назовете много спортсменов в возрастной категории 43+. Мечтает о своей девятой Олимпиаде гимнастка Оксана Чусовитина, в Португалии играет 56-летний японский футболист Кадзуеси Миура, в конном спорте в 50-60 даже выигрывают Олимпиады — но кто этих героев знает поименно? Но есть Винус Уильямс, которая продолжает карьеру даже спустя год после того, как завершила ее младшая сестра Серена. Именно пылит — в 2023-м «старушка» вышла на пять турниров, в трех вылетела в первом круге, еще в двух — во втором.

Два камбэка за два сета

Очень жаль, что в Цинциннати Уильямс повезло пройти первый раунд. «Повезло» слово, может, и некорректное, но так, как играла этим днем в Огайо Вероника, не играл в мировом туре никто очень давно.

А начиналось все обыденно. Понятно, что в свои 43 Уильямс не бегала за каждым мячом и иногда по несколько розыгрышей подряд могла не смещаться из центра. 14-й номер мирового рейтинга быстро дошла до счета 4:1, а потом произошел первый сбой. Вероника несколько раз неудачно попала под аутам, и опытная Уильямс быстро заприметила перемену и начала поддавливать.

Помогала, конечно, и публика, хотя трибуны на центральном корте были практически пустые. Самое удивительное, что стиль несильно изменился — Винус не носилась как угорелая по углам. Нет, она так же стояла в центре, но попадала ювелирно, будто выпускала с каждым ударом воздух из Кудерметовой. В итоге 1:4 каким-то непостижимым образом превратились в 6:4. Объяснить это можно только избитой фразой «это женский теннис».

Во втором сете катастрофа приобрела еще большие масштабы. Россиянка заметно разозлилась на себя — и это была полезная злость. В первых геймах она не оставляла американке шансов, та уже начала улыбаться, чуя, как матч уходит. Понятно, что ответить на возросшие скорости Винус не могла — могла только заставлять соперницу ошибаться.

Винус Уильямс. Фото USA Today Sports

Смех на трибунах

Кудерметова быстро довела дело до 4:0, потом до 5:2 — и ее лицо отражало концентрацию и желание не упустить преимущество на этот раз. Но тут... на сторону хозяйки корта пришел дождь. Игра была прервана примерно на 30 минут. Честно говоря, выключить трансляцию без мысли, что Кудерметова дожмет, было невозможно.

Но дождь прошел — а Вероника поплыла. Эту игру она точно запомнит надолго. Потому что в точности повторилась история первого сета с пятью проигранными геймами подряд. Проигрывала она их примерно одинаково — с массой двойных ошибок, ударами по аутам и безуспешными попытками найти себя между розыгрышами. Но нет, Кудерметова потерялась. На какое-то время она будто разучилась играть в теннис, потому что страшна даже не цифра в 33 невынужденные ошибки за матч, а что это были за ошибки.

Иногда Кудерметова стреляла ближе к линейным судьям, чем к корту, в метрах двух-трех от линий. Первой подачи не было как таковой — что, разумеется, позволяло сопернице давить. Однажды россиянка даже доползла до сетбола — при счете 4:3, но на подаче американки. После нескольких подряд ошибок на подаче Кудерметова в трансляции даже стал слышен смех зрителей. Это было очень грустно и жалко наблюдать — к счету 5:5 единственным желанием россиянки стало, чтобы это поскорее закончилось.

Оно и закончилось — что символично, двойной ошибкой и бесславным поражением за два часа 4:6, 5:7. После рукопожатия наша теннисистка быстро схватила сумку и убежала с корта. Главное — чтобы это поражение оставило такой рубец на карьере Вероники, чтобы больше они не повторялись.