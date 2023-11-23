«Когда представляю себя с олимпийской медалью на шее, это вызывает у меня дрожь». Большой разговор с теннисисткой Самсоновой

Первая ракетка России — об успешном сезоне, лучшем совете от родителей, самом сложном в теннисе и любимых фильмах.

В начале 2023 года Людмила Самсонова была максимально близка к тому, чтобы дебютировать в топ-10. Но после Дубая, где она сыграла финалы в одиночном и парном разряде, в игре нашей теннисистки наступил спад. На турнире в Монреале Людмила рассказала, что после Уимблдона (неожиданный вылет в первом круге) она перестала давить на себя ожиданиями, и результаты во второй половине сезона резко пошли вверх. Самсонова вышла в полуфинал пятисотника в Вашингтоне и в финалы тысячников в Монреале и в Пекине. А еще трижды обыграла соперниц из топ-5. В итоге уроженка Оленегорска закончила сезон в статусе первой ракетки России (и 16-й в мире). В интервью «СЭ» Людмила рассказала о важном разговоре в Лондоне, олимпийской мечте, четырех матчах за два дня на турнире в Канаде и удивительных фактах о себе.

Некоторые вещи, касающиеся расписания, нуждаются в улучшении

— Вы закончили год первой ракеткой России. Насколько это значимое достижение для вас? Или за подобными рейтингами смотрят только журналисты?

— Мне очень приятно завершить год в статусе первой ракетки России. Это принесло большое удовлетворение, но точно не является конечной целью.

— Не придает ли это дополнительного давления? Или когда обыгрываешь игроков из топ-5, то о давлении уже говорить не приходится?

— Давление есть всегда, когда выходишь на корт в официальном матче. Независимо от того, занимаешь ты 1000-е место в рейтинге или возглавляешь его. Те, у кого получается лучше всего справляться с ним, испытывает больше взлетов, чем падений.

— У вас персональный рекорд по победам в сезоне — 34 (в прошлом году было 29). При этом добраться до титулов (в личном разряде), к сожалению, не получилось. Какой год вы считаете более успешным: этот или прошлый с тремя трофеями?

— Определенно этот год пока лучший в моей карьере. Все-таки я закончила его выше в рейтинге (в 2022-м финишировала на 20-м месте. — Прим. «СЭ»). К тому же у меня получилось выйти в два крупнейших финала.

— Вы сыграли сразу 11 турниров в паре с Вероникой Кудерметовой, в том числе взяли титул в Дубае. Насколько это полезный опыт? Продолжите играть вместе в следующем году?

— Это был хороший опыт, он помог мне не только в теннисном плане. Мне нравится играть в паре с Вероникой, учиться новому. Но что касается следующего года, то я не хочу брать на себя фиксированные обязательства в парном разряде. Поэтому, если мы и будем играть вместе, то только если обе будем свободны [от игр в одиночном разряде].

— После турнира в Дубае Кудерметова сказала, что вы любимая теннисистка ее бабушки. Кори Гауфф в Вашингтоне отметила, что ваша вторая подача, наверное, входит в топ-2 в туре. А какой комплимент от соперниц запомнился вам больше всего в этом сезоне?

— Я бы сказала, что реакция на мою вторую подачу меня очень позабавила. Это еще больше стимулирует меня совершенствоваться.

— Какой турнир можно назвать самым запоминающимся в 2023 году? Возможно, Пекин, где вы вытащили несколько сложнейших матчей, или Монреаль, где пришлось дважды играть по два матча в день?

— Выделю Пекин. Он остался в моем сердце. Помимо того что я провела отличную игровую неделю, условия, организация и местные люди произвели на меня неизгладимое впечатление. До сих пор с теплотой вспоминаю свою поездку в столицу Китая.

— Долго восстанавливались после марафона игр в Канаде. Это сказалось на вашем выступлении на US Open?

— Нет, к US Open я успела «перезарядить батарейки». Думаю, что в этом году я многому научилась в плане того, как управлять своими эмоциями, как находить время на отдых и как научиться распределять силы по всему турниру... Эти знания обязательно принесут мне отличные результаты в будущем.

— Не обидно, что интересы болельщиков, ради которых в современном теннисе придумали вечерние сессии, оказались дороже интересов игроков?

— Я думаю, что некоторые вещи, касающиеся телевизионных прав или расписания, нуждаются в улучшении. У многих девушек в этом году были матчи, которые заканчивались ночью. А на следующий день надо было вновь выходить на корт. Порой в дневную сессию. С этой точки зрения мы могли бы добиться большего.

Моей целью было вновь играть так, как я хочу

— Какой бы свой матч вы выделили в этом году со знаком плюс?

— Хорошо помню матч с Петрой Квитовой в Пекине. Я выложилась тогда на сто процентов, победив в двух сетах.

— А какой матч хотелось бы больше всего переиграть, не считая финала с Джессикой Пегулой?

— Я бы хотела переиграть полуфинал с Гауфф в Вашингтоне. Думаю, при немного ином подходе смогла бы создать ей больше проблем.

— Вы рассказали, что после Уимблдона изменили настрой — начали играть для себя и перестали на себя давить ожиданиями. Как вы к этому пришли?

— После Уимблдона я почувствовала необходимость что-то изменить. В тот момент я перестала получать удовольствие от тенниса, мне было не весело на корте... Поэтому решила сделать шаг назад со своим тренером-психологом и попытаться полностью прочувствовать все происходящее. Не думаю, что я была готова к такому пути. Сначала мне нужно было повзрослеть как личности, полностью познать себя, и только тогда наша совместная работа стала приносить результат. Настрой действительно изменился.

Прежде всего моей целью было вновь получать удовольствие во время тренировок и играть так, как я хочу. В Лондоне у меня состоялся серьезный разговор с моим тренером и моим бойфрендом. Они открыли мне глаза на ряд важных вещей, я многим обязана им обоим.

— Есть ли планы на долгожданный отпуск? И в этом году он будет немного длиннее, чем в прошлом?

— Сначала я подумала, что из-за пропуска Кубка Билли Джин Кинг мой отпуск будет действительно длиннее. Однако я взяла столько же дней отдыха, как и в прошлом году. Воспользуюсь дополнительными днями, которые у меня появились, для подготовки к Австралии.

Перемещение между турнирами для меня большой стресс

— Кто величайшая теннисистка всех времен?

— Серена Уильямс.

— Вы говорили, что вам нравится Мария Шарапова. Знакомы ли с ней?

— Нет, мы не знакомы. Но я уверена, что она бы понравилась мне как человек.

— Любимый турнир?

— На данный момент Пекин.

— Есть ли у вас ритуал перед матчами?

— Моя музыка в наушниках. Без нее не выхожу на корт.

— Есть ли песня, которую вы регулярно слушаете перед матчами?

— Volante 4. Это итальянский рэп.

— За что вы любите теннис?

— Я люблю соревноваться. В отпуске даже немного скучаю по этому чувству, несмотря на очень насыщенный календарь тура.

— Что самое сложное в теннисе?

— Я не люблю летать, поэтому перемещение между турнирами для меня большой стресс. Также мне тяжело дается смена часовых поясов.

— Самый нервный матч в карьере?

— Сложно сказать. Возможно, какой-то матч в юниорском возрасте.

— Когда вы поняли, что очень хороши в теннисе?

— Не помню определенного момента. Скажу лишь, что я всегда во что бы то ни стало хотела стать профессионалом.

— Какой удар вы считаете своим фирменным?

— Подача.

— Крученая или плоская подача?

— Крученая.

Людмила Самсонова. Фото Global Look Press

— Выход к сетке или игра на задней линии?

— Выход к сетке.

— Больше любите смотреть по ТВ теннис или какой-то другой вид спорта?

— По телевизору мне очень нравится смотреть легкую атлетику, фигурное катание и художественную гимнастику.

— Почему победа на Олимпиаде для вас выше успеха на «Шлемах»? Это идет из детства?

— Победа в «Шлемах» тоже моя важная цель, но когда я представляю себя с олимпийской медалью на шее, то это вызывает у меня дрожь. Это личное.

— Самое абсурдное правило тенниса?

— Я бы хотела, чтобы бол-бои вернулись на корты и приносили нам полотенца. Сейчас мы теряем много времени из-за этого.

Люблю петь и без ума от животных

— Вы привязываетесь к своим ракеткам?

— Да, я очень забочусь о них.

— Какие трудности жизни спортсмена тяготили вас в начале карьеры?

— Повышенное давление. Всегда чувствовала необходимость что-то кому-то доказывать.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Я люблю петь и без ума от животных.

— Есть ли у вас подруги в туре?

— К сожалению, нет. Из-за конкуренции нам сложно выстроить дружеские отношения.

— Лучший совет, который дали вам родители?

— Что я могу сделать все, что задумала.

— Ваша сила воли — это врожденное?

— Это определенно часть моего характера.

— Могли бы вспомнить момент, когда вы получали больше всего поддержки от своих подписчиков?

— Возможно, именно после азиатской серии меня особенно сильно поддержали за последний период.

— Футбол в Италии почти приравнен к религии. Следите за серией А, есть любимая команда?

— Нет, футболом я, к сожалению, не интересуюсь.

Людмила Самсонова. Фото Global Look Press

Поужинала бы с Майклом Джорданом

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— Мне нравятся фильмы «Диснея». Хотя я и старовата для них, но посмотрела бы их все еще раз.

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— Мне понравились документальные фильмы про Усэйна Болта, Леброна Джеймса, Майкла Джордана, сестер Уильямс. Я смотрела много фильмов про великих спортсменов.

— Фильм, который заставил прослезиться?

— «Хатико».

— Кто икона стиля?

— Из мира спорта назову Марию Шарапову. Если в целом, то надо хорошо подумать об этом. Не готова ответить.

— Какую одежду носите в отличном настроении?

— Мне нравится Dior, хотя у меня не так уж много вещей этого бренда.

— Если бы можно было выбрать одно блюдо на всю жизнь, то что бы это было?

— Суши.

— Русская или итальянская кухня?

— Обе.

— Вам можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?

— Майкл Джордан.

— На сайте WTA указано, что ваше хобби — это прослушивание и исполнение музыки. Какой самый запоминающийся концерт вы посетили?

— На самом деле я никогда в жизни не была на концерте... Но жду подходящего момента, когда мне удастся это сделать.