Мирра Андреева выиграла первый матч с января. 16-летняя звезда прервала серию поражений

Она справилась на грунте в Руане с экс-полуфиналисткой «Ролан Гаррос».

Теннис. WTA 250. Руан. Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 5) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:3

Почти год назад, в апреле 2023-го, на грунте зажглась звезда юной российской теннисистки Мирры Андреевой, блеснувшей на супертурнире в Мадриде. К старту нынешнего грунтового сезона 16-летняя Андреева подошла в ранге 43-й ракеткой мира, но при этом с неприятной серией из трех поражений подряд. Мало того, последняя победа восходящей звезды была датирована 19 января, то есть с ее момента минуло почти три месяца! К счастью, на старте турнира во французском Руане черную теннисную полосу удалось прервать — Мирра убедительно переиграла в двух партиях экс-полуфиналистку «Ролан Гаррос» аргентинку Надю Подороску.

Предсказуемый спад после взлета

Андреева, напомним, резво начала сезон, добравшись сперва до первого четвертьфинала на уровне WTA (в австралийском Брисбене), а затем и до четвертого круга Australian Open. Причем вполне могла выйти в Мельбурне в четвертьфинал, вела 1:0 по партиям у чешки Барборы Крейчиковой, но все же уступила. Благодаря своим успешным выступлениям на старте 2024 года Мирра забралась на 33-ю позицию в рейтинге. Пошли разговоры, что совсем скоро мы увидим россиянку в топ-20 и даже в топ-10, однако в столь юном возрасте перепады в игре были неизбежны.

Поэтому не стоит удивляться, что за февраль и март Андреева не выиграла ни одного матча. Да и из-за лимита на турниры она не так много где и выступала — только на «тысячниках» в Дубае (ОАЭ) и в американском Индиан-Уэллсе. На обоих турнирах ее ждало разочарование уже в первых кругах — в Дубае Мирра в трех сетах проиграла американке Пейтон Стирнс, а в Индиан-Уэллсе в двух партиях ее одолела еще одна американка Кэти Волынец. Примечательно, что раньше на уровне WTA россиянка уступала в первом круге лишь однажды — в октябре 2022-го в тунисском Монастире соотечественнице Анастасии Потаповой.

Причем не сказать, что проигрывала Мирра не по делу — она слишком много ошибалась и действовала на корте чересчур пассивно, била по мячу слишком уж аккуратно. Возможно, виной тому были болевые ощущения из-за травмы запястья, которую теннисистка указала в качестве причины отказа от участия в супертурнире в Майами. Как бы то ни было, к старту WTA 250 в Руане Андреева не знала радости побед в туре без нескольких дней три месяца. И успех в матче с Подороской был для нее крайне важен прежде всего с психологической точки зрения.

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Начало сотрудничества с Мартинес?

27-летнюю аргентинку на грунте нельзя назвать слабой соперницей. Достаточно сказать, что Надя буквально пару недель назад выиграла турнир WTA 125 в Мексике как раз на земляном покрытии. А в 2020-м она дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Франции, что уже свидетельствует об уровне мастерства Подороски. Которая, кстати, на недавних WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами через квалификацию добралась соответственно до второго и третьего круга. В общем аргентинка находится на подъеме. Тем ценнее почти разгромная победа Андреевой над такой непростой оппоненткой.

Отметим еще одну важную деталь — в Руане, где Мирра «посеяна» под пятым номером, на тренировках с ней была замечена знаменитая в прошлом теннисистка и успешный тренер Кончита Мартинес. Испанка была признана WTA тренером года в 2021-м за работу с соотечественницей Гарбин Мугурузой, а в конце прошлого сезона прошла информация о начале ее сотрудничества с чешкой Мари Боузковой. О работе Мартинес с Андреевой пока официально не сообщалось, но Кончита присутствовала в боксе россиянки и на ее матче с Подороской.

И первая игра в Руане в исполнении Андреевой вряд ли расстроила Кончиту — Мирра сразу же выиграла под ноль подачу Подороски, продемонстрировав разнообразие ударов. Вскоре она уже вела 4:0. Россиянка прекрасно двигалась, легко добегая до укороченных, а также переигрывая аргентинку в обменах ударами на задней линии. Правда, затем концентрация немного упала — Подороска взяла свою подачу и имела три брейк-пойнта в следующем гейме. Однако сократить разницу в счете до двух геймов не сумела. А вскоре Андреева взяла первый сет.

Вторая партия шла относительно ровно только до счета 2:2, после чего Мирра всухую взяла свою и чужую подачу. Правда, затем впервые в матче проиграла гейм на своей подаче. Но только для того, чтобы сразу сделать второй брейк благодаря очень активной и точной игре на приеме. В заключительном гейме россиянка не отдала ни розыгрыша, отметившись в том числе эффектным укороченным и эйсом. Во втором круге она сыграет с победительницей матча соотечественницы Элины Аванесян и француженки Фионы Ферро, в четвертьфинале ее соперницей может стать украинка Ангелина Калинина или японка Наоми Осака, а в полуфинале — первая «сеяная» россиянка Анастасия Павлюченкова. Но понятно, что сейчас Мирре, которой 29 апреля исполнится 17 лет, не надо далеко загадывать, а следует сосредоточиться на ближайшем матче.