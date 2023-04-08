Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды

Сотрудничество бывшего игрока сборной России и олимпийской чемпионки Белинды Бенчич оказалось непродолжительным.

Белинда Бенчич объявила о расставании с тренером Дмитрием Турсуновым. 11-я ракетка мира сотрудничала с этим специалистом с осени прошлого года и успела выиграть с ним титулы в Аделаиде и Абу-Даби. Швейцарка во всех интервью очень хвалила своего наставника. Однако взгляды на карьерные приоритеты в данном тандеме в итоге разошлись. Это уже третье увольнение Турсунова за последний год. Летом прошлого года он расстался с эстонкой Анетт Контавейт, после US Open — с британкой Эммой Радукану. Для женского тенниса на топ-уровне в принципе ничего удивительного. Однако становится очевидным, что репутация Дмитрия как «укротителя капризных звезд» не дает ему возможности работать спокойно и вдумчиво.

Эмма Радукану и Дмитрий Турсунов. Фото Getty Images

Жалею, что не работала с ним раньше

На данный момент Турсунов, видимо, является самым востребованным за рубежом отечественным теннисным специалистом. Во всяком случае, его имя постоянно на слуху уже четыре года — с тех пор как он вывел в топ женского тура белоруску Арину Соболенко. Летом прошлого года Дмитрий не побоялся подписаться на спасение юного британского таланта Эммы Радукану, которая не может сосредоточиться на теннисе после своей сенсационной победы в Нью-Йорке в 2021 году. Причем для Эммы это сотрудничество тоже несло серьезные риски — политики стали обвинять звезду в поддержке России, хотя связь Турсунова с нашей страной по большей части номинальная. Как теннисист он вырос в США и живет за океаном по сей день.

Дмитрию удалось немого встряхнуть Радукану, но миссия очевидно была невыполнимой. Поэтому осенью прошлого года Турсунов переключился на другую непростую звезду WTA. Белинда Бенчич в прошлом сезоне застряла на подходе к первой десятке и при помощи российского специалиста сумела-таки пробиться в топ-10. «Он довольно жесткий тренер. Всегда говорит то, что тебе надо услышать, даже если это неприятно, — рассказывала о своем наставнике 26-летняя швейцарка. — Это то, что мне нужно. Он постоянно выводит меня из зоны комфорта, потому что именно это происходит в матчах. Я счастлива, что могу поработать с ним, и жалею, что не сделала этого раньше».

«Белинда открыта новым вещам, всегда пробует что-то, даже если не уверена, что это сработает, — говорил Дмитрий о своей подопечной. — Тем не менее ей это нелегко дается, потому что она довольно консервативный человек. Но она проявила храбрость, которая позволила ей быстрее внедрять новое в свою игру. Моя цель — добавить ряд вещей в ее игру и расширить технический арсенал. Надо одинаково хорошо играть и в атаке, и в защите. Нельзя зацикливаться на одном направлении».

Дмитрий Турсунов. Фото Global Look Press

Самобытный специалист

Однако обмен любезностями продолжался недолго. На прошлой неделе Бенчич уступила Екатерине Александровой в третьем круге турнира в Майами и снова вылетела из первой десятки. После этого Белинда решила уволить Турсунова и попробовать другие способы пробиться к вершине. «После Майами у Белинды и Дмитрия были разные представления о дальнейших действиях, поэтому они решили окончательно прекратить совместную работу. Больше здесь сказать нечего, драмы нет ни с одной стороны», — заявил менеджер Бенчич Марьин Бал в эфире Tennis Channel.

Теперь главный вопрос — готов ли Дмитрий продолжать спорадическую работу в роли «пожарной команды» или все-таки предпочтет менее рискованные и благодарные варианты. Например, после Открытого чемпионата Австралии Турсунов говорил, что не хочет зацикливаться на женском теннисе и оказался в нем по чистой случайности. «Когда я начинал размышлять о том, буду я работать тренером или нет, я начинал с Леной Весниной, и после того как мы закончили, у меня три-четыре месяца не было работы, — говорит специалист на YouTube-канале «Больше!». — Потом ко мне обратились по поводу Арины Соболенко. У меня не было особо хороших предложений из мужского тура. Я не выбирал, буду я работать с мальчиками или с девочками. Я это не разделяю».

Как бы то ни было, очевидно, что в лице Турсунова мы имеем очень самобытного специалиста. У него легкий характер, он открыт для СМИ и воспринимается как свой человек и на Западе, и в России. При этом Дмитрий умеет быть жестким с подопечными и настаивать на своем, когда считает, что прав. Кроме того, он не держится за свое место. Такой человек — настоящая находка для элитного тенниса и будет очень обидно, если капризные звезды женского тура так и не дадут раскрыться этому таланту. Ведь Турсунов тоже не железный, и очевидно, что каждое новое сотрудничество для него — это не только опыт, но большие нервы.