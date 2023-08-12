Самсонова сотворила сенсацию в Монреале. Россиянка — в полуфинале супертурнира WTA

Дарья Касаткина в марафонском матче уступила Елене Рыбакиной, Даниил Медведев обидно поиграл в Торонто.

WTA 1000. Монреаль. Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:4, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).

«Мастерс». Торонто. Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (9:7), 7:5

Людмила Самсонова впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000 — в Монреале она в один день обыграла белоруску Арину Соболенко и швейцарку Белинду Бенчич, показав впечатляющий теннис. Мало того, совсем чуть-чуть не хватило до российского дерби в полуфинале — Дарья Касаткина против Елены Рыбакиной из Казахстана дважды подавала на матч и имела матчбол, но все же уступила. Обидно проиграл на «мастерсе» в Торонто и лидер мужского российского тенниса Даниил Медведев

Подвиги Самсоновой

Самсонова год назад выиграла два турнира в США — в Вашингтоне и Кливленде, но в последние месяцы никак не могла нащупать свою игру. На прошлой неделе в Вашингтоне россиянке титул защитить не удалось, она уступила в полуфинале американке Кори Гауфф, однако по игре в столице США смотрелась неплохо. Теперь в Канаде Людмила и вовсе показала, что способна побеждать лучших. Из-за дождей ей в один день пришлось выходить на корт дважды — сперва против второй ракетки мира из Белоруссии Арины Соболенко, затем против олимпийской чемпионки Белинды Бенчич из Швейцарии.

Никогда прежде Самсонова не пробивалась в четвертьфиналы «тысячников», уступив во встречах за выход в эту стадии четыре раза кряду. Зато в Монреале совершила прорыв. Первый барьер на пути к полуфиналу был преодолен в очень напряженной борьбе — победительница открытого чемпионата Австралии Соболенко считалась фаворитом этого противостояния. Арина любит и умеет играть мощно, однако на сей раз в обменах ударами на задней лиги россиянка ее явно переигрывала. К тому же помимо мощи, присутствовавшей и раньше, в игре Самсоновой добавились тонкость и разнообразие — чего стоят несколько очень классных укороченных, ставивших белоруску в тупик.

В первом сете Самсонова отыграла на подаче несколько брейк-пойнтов, завершив его на тай-брейке в свою пользу, во второй партии Соболенко сравняла счет при помощи единственного брейка, а в третьей разыгралась настоящая драма. Людмила вела 4:1, позволила Арене сделать обратный брейк, вновь взяла подачу белоруски (благодаря трем двойным в одном гейме) и затем все же поставила победную точку.

Матч с Бенчич также подучился весьма боевым. Вновь Самсонова блестяще отыгрывала брейк-пойнты (олимпийская чемпионка Токио реализовала ноль из пяти), а сама дважды, по разу в сете, своими шансами воспользовалась. «Это был очень долгий день. У меня почти нет слов, но я счастлива от того, как использовала свою энергию на корте», — сказала Самсонова в комментарии после четвертьфинала.

Дарья Касаткина. Фото USA Today Sports

Теперь она сыграет с Рыбакиной. Елена с Дарьей Касаткиной провели просто эпический поединок, продолжавшийся 3 часа и 27 минут. От брейков, обратных брейков и поворотов сюжета буквально рябило в глазах. Шикарные удары чередовались с грубыми ошибками, но зрители были в полном восторге от фантастического сюжета. Во втором сете при 5:4 Касаткина подавала на матч, вот только реализовать этот шанс не смогла. В решающей партии она с 0:3 сделала 4:3, затем вновь, как и в предыдущем сете, безуспешно подавала на выход в полуфинал — на сей раз при 6:5. Зато на тай-брейке отыграла тройной матчбол, потом еще один матчбол, после чего сама могла одним ударом выиграть эту драматичную встречу. И все же теннисистка из Казахстана оказалась сильнее.

Медведев упустил прекрасный шанс

В прошлом году финал канадского «мастерса» по составу стал сенсационным — испанец Пабло Карреньо-Буста обыграл поляка Хуберта Хуркача. В этом году фавориты вновь уже точно останутся без титуда. До стадии полуфиналов не дошел никто из первых шести сеяных, а главные претенденты на победу испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев вылетели в Торонто в четвертьфинале.

Поражение чемпиона Торонто 2021 года (в 2022-м турнир, напомним, по ротации проходил в Монреале) Медведева от Де Минаура получилось чрезвычайно обидным. Даниил в прошлом регулярно обыгрывал цепкого австралийца, именно в матче с ним, кстати, в 2018-м в Сиднее он взял первый титул ATP. Однако в конце прошлого года на «мастерсе» в Париже Алекс сумел-таки выиграть тяжелейших трехсетовый матч у россиянина. А сейчас сократил разницу в счете по личным встречам до 2:4, хотя и не без помощи Медведева.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Дело в том, что в обеих партиях Даниил вел с брейком. В первом сете он взял подачу австралийца при 3:2 в свою пользу, повел 5:2, но не сумел подать на матч, завершив гейм при 5:4 двойной ошибкой. Впрочем, на тай-брейке у него были прекрасные шансы реабилитироваться — россиянин вел 5:1, затем имел три сетбола, включая один на своей подаче. Однако в тот важнейший момент Медведев вновь совершил двойную. И в итоге буквально упустил уже выигранную, казалось бы, партию из рук.

Во втором сете подарки от Даниила продолжились. Он сразу сделал брейк, повел 2:0, позволил Де Минауру сравнять счет, вновь вышел вперед 4:2. После чего двойной ошибкой проиграл свою подачу, опять растеряв преимущество. С такими сбоями на подаче даже неудивительно, что при 5:6 на матчболе австралийца Медведев и матч не в свою пользу завершил двойной ошибкой. Вообще исход встречи не в пользу россиянина решили во многом как раз сложности на подаче — семь двойных, только 53 процента ввода мяча в игру первым мячом...

Похоже, Даниил не успел набрать оптимальную форму к первом «мастерсу» североамериканской серии. Как и Алькарас, уступивший американцу Томми Полу. Теперь Даниилу и Карлосу предстоит «мастерс» в Цинциннати, а в полуфиналах в Торонто встретятся итальянец Янник Синнер и Пол, а также Де Минаур и испанец Алехандро Давидович Фокина.