Из спортсменки в светскую львицу: крутое преображение Светланы Кузнецовой

Знаменитая теннисистка следит за модой и ходит на светские тусовки.

Сегодня Светлана Кузнецова празднует день рождения, ей исполняется 38 лет. Будущая победительница Открытых чемпионатов Франции и США родилась в Санкт-Петербурге в спортивной семье. Ее отец работал тренером по велоспорту, а мама Галина была шестикратной чемпионкой мира по велогонкам и обладательницей 20 мировых рекордов. Старший брат Николай также связал свою жизнь с этим видом спорта и завоевал серебро Олимпийских игр в Атланте. Светлана же нарушила семейную традицию и с семи лет начала заниматься теннисом. Через шесть лет родители решили отправить ее учиться в теннисную академию в Испании, и именно там девочка стала получать удовольствие от игры и показывать первые результаты.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Профессиональная карьера Светланы началась в 2000 году, а спустя пару лет она уже дебютировала на турнире серии «Большого шлема» и приняла участие в Открытом чемпионате Австралии. За свою карьеру Кузнецова одержала много памятных побед, но самые яркие из них — это US Open (2004) и Roland Garros (2009), а также Australian Open в 2005 и 2012 годах в парном разряде.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

По словам самой спортсменки, в детстве она не чувствовала себя красивой и сравнивала себя с гадким утенком, однако, повзрослев, теннисистка осознала свою привлекательность. После переезда в Москву девушка начала следить за собой и обращать внимание на модную одежду. Благодаря работе со стилистами она полюбила краситься и наряжаться, нашла свой собственный стиль и стала покупать брендовые наряды.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Теперь спортсменку часто можно встретить на разных вечеринках, свадьбах и светских тусовках, где она подружилась со многими звездами российского шоу-бизнеса. В 2020 году после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции она шумно отметила свое 35-летие в ресторане, куда пригласила своих звездных друзей и коллег, среди которых были Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза), Любовь Успенская, Андрей Григорьев-Аполлонов, Федор Бондарчук, Александр Самедов, Светлана Хоркина и многие другие. В этом году наверняка намечается новое торжество.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

«Обнаженная кожа — обнаженное сердце», — так Светлана прокомментировала свои татуировки, которых у нее довольно много. У каждой есть свой смысл и значение, но теннисистка не очень любит это обсуждать. Однажды она даже призналась, что некоторые ее уже не устраивают и она хотела бы их вывести. Среди ее тату есть надпись на русском «Только Бог нам судья» и на английском «Боль не убивает меня. Я убиваю боль». Ну а самый яркий и впечатляющий рисунок — это крылья во всю спину.

Фото Соцсети

Света с детства мечтала о собаке, и в 2012 году ее мечта сбылась: у нее появился пес породы американский булли по кличке Дольче. А в феврале этого года она решилась завести второго питомца, и так к Дольче присоединилась Дуня. Когда теннисистка ездила на турниры, она не могла возить Дольче с собой в другие страны, и приходилось оставлять его дома, зато теперь она с удовольствием проводит с животными много времени и даже устраивает совместные фотосессии.