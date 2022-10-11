«Он наркоман и не платит алименты»: кошмар в жизни российской теннисистки

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К 33 годам Родина не добилась грандиозных успехов в теннисе. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA — 67-я, лучший результат на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 4-й круг «Уимблдона» в 2018-м. На этом турнире Евгения провела, пожалуй, самый яркий матч в своей карьере. В третьем раунде россиянка обыграла наследницу Серены Уильямс Мэдисон Киз, а вот с самой сестричкой уже не справилась.
Еще одно яркое пятно в биографии Родиной — трехчасовая битва с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос» — 2008. Действующая на тот момент чемпионка Australian Open и первая ракетка мира сумела вытащить встречу с нескольких матчболов. Недавно Евгения, несмотря на ветеранский возраст, возобновила карьеру и выступает на турнирах WTA.
Со своим будущим супругом Родина познакомилась еще в детстве. Денис Штейнгарт — тоже теннисист. Ребята часто ездили вместе на различные турниры, где и сблизились. Позже Денис завершил карьеру из-за финансовых проблем и стал тренером. В число его подопечных вошла и Евгения, которая к тому моменту уже вышла замуж за своего наставника.
Кстати, сама Родина тоже могла пойти по пути супруга по тем же причинам. Другим вариантом было продолжение карьеры в сборной Казахстана по примеру Ярославы Шведовой или Александра Бублика. Но финансовые вопросы все же решились.
В браке со Штейнгартом Евгения дважды успела стать мамой. В декрете почти не была, а довольно быстро возвращалась на корт после родов. О муже спортсменка отзывалась в самом положительном ключе.
«Идеальный мужчина? Мой муж и тренер Денис Штейнгарт. Добрый, однолюб. Чувствую себя за ним как за каменной стеной», — говорила Родина в интервью Sport24.
Однако шероховатости в отношениях все же возникали.
«Ссоры с мужем из-за тенниса? Конечно, случались. И много. Но ничего, справляемся», — признавалась Евгения в интервью «СЭ».
Видимо, однажды эти ссоры переросли в нечто более серьезное.
Личную жизнь супруги не афишировали. Поэтому общественности стало известно об их разводе лишь нынешней весной, хотя судебные тяжбы к тому моменту длились уже почти год. Причем вскрылись подробности совершенно кошмарным образом. В марте Дениса Штейнгарта избили двое неизвестных во дворе его дома в Барвихе.
«Несколько раз меня ударили по лицу, у меня распухла щека, а из губы пошла кровь. Я не знаю этих людей, на улице было темно, могу только сказать, что это мужчины примерно моего возраста. Они требовали, чтобы я на суде отказался от всего имущества, иначе они за мной вернутся и убьют, так они сказали. Еще они знали подробности о моих детях, которые могли быть известны только самым близким», — рассказал пострадавший «Комсомольской правде».
В организации нападения он подозревает адвоката бывшей жены. При этом саму Евгению ни в чем не винит. Считает, что она тут ни при чем.
Родина заявила, что ничего о случившемся не знает, а еще жестко прошлась по экс-супругу.
«Мне ничего об этом не известно, мы давно не живем вместе, он наркоман и не платит алименты на своих двух детей. А еще его ищут коллекторы. Они мне постоянно звонят, видимо, он оставил им мой номер телефона. От них я узнала, что Денис взял большие деньги и не возвращает. Почему-то они требуют от меня вернуть этот долг», — сказала теннисистка «Комсомольской правде».
Неизвестно, какая мышь пробежала между бывшими супругами и что там на самом деле произошло. Но похоже, классический случай смешения личных и рабочих отношений. Когда это происходит в такой нервной, напряженной и взрывоопасной сфере, как спорт, ничем хорошим не заканчивается.