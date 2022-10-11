«Он наркоман и не платит алименты»: кошмар в жизни российской теннисистки

Как Евгения Родина вышла замуж за своего тренера и чем это закончилось.

К 33 годам Родина не добилась грандиозных успехов в теннисе. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA — 67-я, лучший результат на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 4-й круг «Уимблдона» в 2018-м. На этом турнире Евгения провела, пожалуй, самый яркий матч в своей карьере. В третьем раунде россиянка обыграла наследницу Серены Уильямс Мэдисон Киз, а вот с самой сестричкой уже не справилась.

Еще одно яркое пятно в биографии Родиной — трехчасовая битва с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос» — 2008. Действующая на тот момент чемпионка Australian Open и первая ракетка мира сумела вытащить встречу с нескольких матчболов. Недавно Евгения, несмотря на ветеранский возраст, возобновила карьеру и выступает на турнирах WTA.

Евгения Родина. Фото Getty Images

«Мой муж — идеальный мужчина»

Со своим будущим супругом Родина познакомилась еще в детстве. Денис Штейнгарт — тоже теннисист. Ребята часто ездили вместе на различные турниры, где и сблизились. Позже Денис завершил карьеру из-за финансовых проблем и стал тренером. В число его подопечных вошла и Евгения, которая к тому моменту уже вышла замуж за своего наставника.

Кстати, сама Родина тоже могла пойти по пути супруга по тем же причинам. Другим вариантом было продолжение карьеры в сборной Казахстана по примеру Ярославы Шведовой или Александра Бублика. Но финансовые вопросы все же решились.

В браке со Штейнгартом Евгения дважды успела стать мамой. В декрете почти не была, а довольно быстро возвращалась на корт после родов. О муже спортсменка отзывалась в самом положительном ключе.

«Идеальный мужчина? Мой муж и тренер Денис Штейнгарт. Добрый, однолюб. Чувствую себя за ним как за каменной стеной», — говорила Родина в интервью Sport24.

Однако шероховатости в отношениях все же возникали.

«Ссоры с мужем из-за тенниса? Конечно, случались. И много. Но ничего, справляемся», — признавалась Евгения в интервью «СЭ».

Видимо, однажды эти ссоры переросли в нечто более серьезное.

Евгения Родина. Фото Global Look Press

«Если не откажусь от имущества, меня убьют»

Личную жизнь супруги не афишировали. Поэтому общественности стало известно об их разводе лишь нынешней весной, хотя судебные тяжбы к тому моменту длились уже почти год. Причем вскрылись подробности совершенно кошмарным образом. В марте Дениса Штейнгарта избили двое неизвестных во дворе его дома в Барвихе.

«Несколько раз меня ударили по лицу, у меня распухла щека, а из губы пошла кровь. Я не знаю этих людей, на улице было темно, могу только сказать, что это мужчины примерно моего возраста. Они требовали, чтобы я на суде отказался от всего имущества, иначе они за мной вернутся и убьют, так они сказали. Еще они знали подробности о моих детях, которые могли быть известны только самым близким», — рассказал пострадавший «Комсомольской правде».

В организации нападения он подозревает адвоката бывшей жены. При этом саму Евгению ни в чем не винит. Считает, что она тут ни при чем.

Родина заявила, что ничего о случившемся не знает, а еще жестко прошлась по экс-супругу.

«Мне ничего об этом не известно, мы давно не живем вместе, он наркоман и не платит алименты на своих двух детей. А еще его ищут коллекторы. Они мне постоянно звонят, видимо, он оставил им мой номер телефона. От них я узнала, что Денис взял большие деньги и не возвращает. Почему-то они требуют от меня вернуть этот долг», — сказала теннисистка «Комсомольской правде».

Неизвестно, какая мышь пробежала между бывшими супругами и что там на самом деле произошло. Но похоже, классический случай смешения личных и рабочих отношений. Когда это происходит в такой нервной, напряженной и взрывоопасной сфере, как спорт, ничем хорошим не заканчивается.