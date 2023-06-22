Кудерметова разобралась со второй ракеткой мира на турнире в Берлине. Впереди — матч-реванш с Александровой

Россиянка справилась с мощью Арины Соболенко.

German Open, WTA 500

Берлин, Германия

2-й круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:2, 7:6 (7:2)

В последние недели одними из главных действующих лиц в женском туре являются Вероника Кудерметова и Арина Соболенко. Кудерметова получает хейт за логотип спонсора на одежде, чья управляющая компания находится в санкционном списке. Поэтому на многих турнирах Веронике не разрешают играть с нашивкой спонсора. Белоруску же медиа атаковали на прошедшем недавно «Ролан Гаррос». На турнире Арина отказывалась от открытых пресс-конференций, где украинская журналистка задавала ей политические вопросы. Кудерметова и Соболенко сошлись во втором круге травяного турнира в Берлине.

Соболенко — фаворит?

Перед матчем практически все прогнозы сводились к одному — Соболенко выиграет у россиянки в двух сетах. Да, белоруска занимает вторую строчку рейтинга, лидируя в этом сезоне по количеству титулов (3, столько же у Иги Свентек). У россиянки, идущей на 13-й строчке, за всю карьеру только одна победа в финале — в Чарльстоне в 2021-м.

Статистика личных встреч тоже была в пользу Арины: 3-1. Однако все победы белоруски над Кудерметовой случились на харде, а в последнем их матче сильнее оказалась россиянка. Это произошло ровно год назад на тех же травяных кортах в Берлине. Тогда Вероника уступила в первом сете — 2:6, но смогла переломить ход матча и выстоять — 7:5, 6:4.

К тому же Кудерметова хорошо вошла в травяной сезон. На турнире в Нидерландах она добралась до финала, где на тай-брейке в решающем сете уступила другой россиянке Екатерине Александровой. Для Соболенко же турнир в Берлине стал первым в травяном сезоне. После «Ролан Гаррос», в котором белоруска дошла до полуфинала, она не выступала.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Уверенность Кудерметовой

Начало матча для второй ракетки планеты было очень странным. Соболенко выглядела несобранной, уставшей. Даже свою злость от частых ошибок она проявляла как-то вяло. Кудерметова на ее фоне выглядела, наоборот, максимально сконцентрированной и уверенной.

Россиянка с ходу сделала два брейка и повела со счетом 4:0. При этом за первые три гейма на подаче Кудерметовой белоруска выиграла только одно очко. Оно досталось ей из-за двойной ошибки Вероники. То есть большой заслуги Соболенко в этом не было.

Розыгрыши были короткими. Мячи Арины то улетали в далекие ауты, то упирались в сетку, но все-таки под конец сета у белоруски периодами стала проявляться ее привычная мощь. Кудерметовой оставалось не отдать свою подачу, что она и сделала — 6:2. В перерыве Соболенко ушла с корта за рецептом победы, Вероника же осталась и недолго пообщалась со своим мужем-тренером, сидевшим на трибуне.

На старте второго сета игра у белоруски заметно преобразилась. Арина уже выкладывалась и напирала в каждом розыгрыше, однако Кудерметова, заряженная уверенностью, снова сделала брейк в первом гейме. Можно сказать, что Соболенко несколько раз не повезло. Два раза подряд она просила челлендж, но оба раза для положительного для нее решения не хватало миллиметров.

Неудача не остановила белоруску. Дальше свою подачу она брала сверхуверенно (два гейма выиграла под ноль), а на приеме искала и находила свои шансы. С брейк-пойнта в шестом гейме Вероника смогла отыграться, но в восьмом Арина дожала соперницу под жесткий крик «Комон!».

Сет добрался до счета 6:6. В истории личных встреч Соболенко и Кудерметова только раз играли тай-брейк. На турнире в Майами в 2021 победу в нем забрала Арина — 7:4. Однако в матче в Берлине белоруска явно не была лучшей версией себя. На тай-брейке у нее словно вернулись все ошибки из первого сета, и россиянка абсолютно заслуженно победила — 7:2. Статистка матча отражает превосходство Вероники: 19 невынужденных ошибок Кудерметовой против 27, 21 виннерс против 14.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Реванш с Александровой

Кудерметова впервые в карьере обыграла теннисистку со второй строчки рейтинга WTA. Дальше по расписанию у нее четвертьфинальный матч с Екатериной Александровой. Той самой, которая на прошлой неделе обыграла ее в драматичном финале турнира в Нидерландах.

Для Александровой встреча второго круга в Берлине не доставила никаких проблем. Екатерина в двух сетах расправилась с американкой Кори Гауфф, «сеянной» на турнире под пятым номером.

«Секрет успехов на траве? Честно говоря, не знаю. Трава — не самое мое любимое покрытие, но каким-то образом мне удается показывать хорошую игру. Может быть, по счету кажется, что все было очень просто, но такого никогда не бывает. Она потрясающе играла. Надеюсь, я буду держать форму так долго, насколько смогу», — приводит слова Александровой сайт WTA.

Российский четвертьфинал пройдет уже в пятницу. Также в этот день в Берлине сыграет другая представительница нашей страны Элина Аванесян, пробившаяся в основную сетку как лаки-лузер. Ее соперницей станет хорватка Донна Векич, которая во втором туре прошла третью ракетку мира Елену Рыбакину.