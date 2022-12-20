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Сегодня, 21:40

Медведева шокировала фанатов снимком в платье с сексуальным декольте

Анна Горшкова
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка показала снимком в черном платье с сексуальным декольте.

Евгения Медведева. Фото Фотограф Дима Ермузевич
Евгения Медведева.
Фотограф Дима Ермузевич

Подписчики Медведевой восхитились фотографией Медведевой:

«Богиня»

«Роскошная Женя»

«Каждый раз разная и каждый раз сногсшибательная»

«Просто огонь»

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева
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