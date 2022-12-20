Медведева шокировала фанатов снимком в платье с сексуальным декольте

Сегодня, 21:40
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях.
Девушка показала снимком в черном платье с сексуальным декольте.
Подписчики Медведевой восхитились фотографией Медведевой:
«Богиня»
«Роскошная Женя»
«Каждый раз разная и каждый раз сногсшибательная»
«Просто огонь»
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).