0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Женская лига

Сегодня, 20:21

Туктамышева показала, как впервые покаталась на сноуборде

Елизавета Туктамышева.
Фото Telegram
Telegram Дзен

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева показала, как впервые покаталась на сноуборде.

«На самом деле я так и не поняла, что мне нравится больше. Лыжи показались мне чуть более безопасными, чем сноуборд. А это для меня супер важно, видимо из-за страха я не смогла прочувствовать весь спектр крутых эмоций, которое можно испытывать (учитывая, что я каталась впервые) но все равно, мне безумно понравилось и я точно это повторю! По крайней мере, надо наконец разобраться в каком я лагере», — написала Туктамышева в своем Telegram-канале.

26-летняя фигуристка ранее стала бронзовым призером своего 15-го в карьере чемпионата России, который завершился в Красноярске.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гимнастка Севастьянова продемонстрировала свой пышный бюст