«Очень сексуально». Медведева поразила подписчиков новым фото в купальнике

Сегодня, 17:40
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое фото у себя в соцсетях.
Девушка выложила откровенный снимок в красном купальнике с отдыха на Мальдивах.
«Финальный вечерок в этом кайфовом отеле», — написала спортсменка.
Подписчики Медведевой остались в восторге от нового поста фигуристки.
«Очень сексуально».
«Красотка, как всегда».
«Крашиха».
«И мое сердце остановилось...»
«Богиня, безумно красивая!»
23-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.