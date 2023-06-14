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Сегодня, 17:40

«Очень сексуально». Медведева поразила подписчиков новым фото в купальнике

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Девушка выложила откровенный снимок в красном купальнике с отдыха на Мальдивах.

«Финальный вечерок в этом кайфовом отеле», — написала спортсменка.

Подписчики Медведевой остались в восторге от нового поста фигуристки.

«Очень сексуально».

«Красотка, как всегда».

«Крашиха».

«И мое сердце остановилось...»

«Богиня, безумно красивая!»

23-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Евгения Медведева и&nbsp;Дмитрий Чигирев. Любовь в раю на Мальдивах: Евгения Медведева раскрыла секрет и показала своего бойфренда

Евгения Медведева
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«Лучшее фото, чем все эти MAXIM»: Медведева восхитила фанатов фото в купальнике