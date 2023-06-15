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Сегодня, 13:23

Медведева показала фото на пляже в сетке на обнаженное тело

Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый фотографии в соцсетях.

23-летняя спортсменка выложила с отдыха на Мальдивах откровенные фото в купальнике и сетке на голое тело. Ранее она опубликовала фотографию в красном купальнике.

Подписчики оценили фото Медведевой: «Красотка», «Просто бомба», «Шикарная», «Как всегда неотразима», «Фотомодель».

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Евгения Медведева
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