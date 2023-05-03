«Ноги или просто большая попа?» Русская девушка Норманна выложила фото в стрингах

Сегодня, 12:15
Российская модель Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новые откровенные фотографии в соцсетях.
Девушка показала подписчикам снимки в тренажерном зале в спортивных лосинах и в стрингах.
«Вам нравятся ноги или просто большая попа?» — подписала фото Грачева.
«Похудела очень», — отреагировал один из подписчиков.
«У меня вес всегда скачет», — ответила Виолетта.
Ранее Дарья Валитова, бывшая супруга форварда «Ариса» Александра Кокорина, выложила фото с пляжа.