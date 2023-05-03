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Сегодня, 12:15

«Ноги или просто большая попа?» Русская девушка Норманна выложила фото в стрингах

Виолетта Грачева.
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Российская модель Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новые откровенные фотографии в соцсетях.

Девушка показала подписчикам снимки в тренажерном зале в спортивных лосинах и в стрингах.

«Вам нравятся ноги или просто большая попа?» — подписала фото Грачева.

«Похудела очень», — отреагировал один из подписчиков.

«У меня вес всегда скачет», — ответила Виолетта.

Ранее Дарья Валитова, бывшая супруга форварда «Ариса» Александра Кокорина, выложила фото с пляжа.

Матиас Норманн и&nbsp;Виолетта Грачева. Русская модель очаровала иностранного футболиста РПЛ. Она похожа на Кардашьян и обожает фитнес
Матиас Норманн
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