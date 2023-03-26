«Во мне есть харизма и лишние 7 кг». Семенович отдохнула на Мальдивах и показала свои пышные формы

26 марта, 22:45
Певица призналась, что поправилась на несколько килограммов, но это ее ничуть не смущает. «Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние 7 кг, хотя кто сказал, что они лишние?» — написала она в соцсетях.
Пользуясь возможностью устроить фотосессию на фоне живописных видов, Анна также продемонстрировала коллекцию купальников собственного производства. «Я знаю, как вы ждали мои купальники! И вот наконец-то они в продаже! Сама кайфую и с удовольствием ношу на отдыхе! Очень сексуальные и стильные, а качество просто огонь. Купальники есть во всех размерах», — объявила артистка. Правда, не все подписчики оценили старания артистки и обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа.
Бывшая солистка группы «Блестящие» прокомментировала выбор места для отдыха, отметив, что очень любит ездить в отпуск именно на Мальдивы. «Здесь я расцветаю и наполняюсь энергией. Для меня это волшебные острова. Я полюбила их с первого раза, когда 20 лет назад попала на райский курорт. Тут особенная сила. Находясь посреди Индийского океана, ощущаешь мощную силу воды, солнца, ветра и песка. Только тут я отдыхаю на 100 процентов, хожу босиком, мажусь от кончиков пальцев до кончиков волос кокосовым маслом и загораю до веснушек. А еще я стараюсь каждый день пить кокосовый орех и съедать его мякоть, так как он богат витаминами, восстанавливает не только баланс жидкости в организме, но и полезные микроэлементы!» — объяснила она свое решение поехать именно туда.
В этот раз Анна выбрала виллу на воде, поскольку высоко ценит приватность. По ее словам, ей очень нравится высыпаться с утра и нырять в открытый океан, наслаждаться теплой водой, приятным ветром и энергией солнца.
Семенович также поделилась милыми фотографиями с представителями местной фауны. «Попугайчики выбрали самое красивое место и мило резвились на мне», — так она подписала снимки с очаровательными птицами.
Источник фото: соцсети