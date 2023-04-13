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Сегодня, 17:02

Бутков объяснил снятие запрета с российских триатлонистов

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по триатлону Дмитрий Бутков прокомментировал снятие запрета на участие россиян в международных турнирах.

«Как я понимаю, мы выполнили все требования согласно международным правилам. У нас были проблемы с нарушением правил ВАДА. Сейчас все нарушения устранены. Те, кто был в этом виноват, понесли заслуженное наказание, антидопинговая работа продолжается на высоком уровне. Шаг к возвращению сделан. Будем готовиться к соревнованиям, но с пониманием того, что еще не факт, что нас до них допустят. Если сняли запрет, то это не значит, что нас допустили», — цитирует Буткова RT.

В декабре 2021 года World Triathlon ввел санкции против Федерации триатлона России из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Срок действия санкций закончится в декабре этого года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1135789-butkov-dopusk-triatlon
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