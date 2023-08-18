Международный фестиваль университетского спорта 2023: основная информация

Сегодня, 07:00
Фестиваль университетского спорта пройдет Екатеринбурге, где изначально планировалось провести Всемирные студенческие игры. Но турнир был отложен международной федерацией университетского спорта (FISU) на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Международный фестиваль университетского спорта-2023 будет проходить с 19 по 31 ноября. Соревнования состоятся в Екатеринбурге, где часть спортивных объектов уже была построена еще к чемпионату мира по футболу-2018. Однако власти региона подготовили специально к фестивалю еще несколько сооружений.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято в июле 2019 года. Российский город был единственным кандидатом на проведение соревнований.
Среди комплексов, которые были специально построены к фестивалю:
Уже построенные ранее объекты:
Одним из главных объектов, который был построен к старту соревнований, это деревня Универсиады, которая расположена в районе Новокольцовский города Екатеринбурга. На ее территории во время фестиваля будет проживать более 11 тысяч человек. Помимо жилых помещений, где спортсмены будут располагаться в 2-х и 3-х местных номерах, в зданиях также есть медицинские кабинеты и офисы делегаций, прачечные.
Для удобства участников был построен медицинский центр площадью более 7 тысяч квадратных метров.
В фестивале университетского спорта примут участие всего 36 стран из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.
В создании специального талисмана к соревнованиям участвовали только студенты. Им стал Соболенок-музыкант Кедри. Он был выбран на конкурсной основе, который состоял из шести этапов.
В шорт-лист на выбор было включено всего 12 вариантов: бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица и собирательные образы Серебряное копытце и малахит.
В состав жюри вошло два спортсмена: автогонщик Сергей Карякин и экс-капитан сборной России по синхронному плаванию Анжелика Тиманина. Также вердикт выносили:
Программа соревнований включает турниры по 14 видам спорта. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей.
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями в соответствии с занятыми местами. Награда представляет собой изделие геометрической формы из металлического сплава, вписанное в квадрат высотой 100 мм, шириной 100 мм и глубиной 6 мм. На лицевой стороне медали в центре — надпись ЕКАТ2023, по углам — четыре круга с элементами фирменной символики Фестиваля. На обратной стороне — логотип соревнований. К верхней части награды крепится лента шириной 30 мм с нанесенными на нее элементами фирменного стиля и официальным наименованием фестиваля.
На официальном сайте Фестиваля в полном объеме будет показана спортивная программа и Церемония открытия. Прямые трансляции будут доступны на официальном сайте Фестиваля в разделе «Видео (трансляции)» и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Официальный вещатель турнира — телеканал"Старт" будет транслировать Церемонию открытия и спортивную программ. Сетка вещания «Старт ТРИУМФ» будет посвящана событиям Фестиваля.
Телеканалы ОТВ и «Матч! Страна» также покажут церемонию открытия.