Российские бадминтонистки назвали «крутой» победу над китаянками на фестивале университетского спорта

Российская бадминтонистка Мария Сухова поделилась эмоциями от победы над китайскими спортсменками в финале Международного фестиваля университетского спорта.

«Нам было очень круто победить китаянок в финале. Китай является одним из мировых лидеров в бадминтоне. Победа над игроками этой страны — это очень престижно и очень достойно. Сегодня получился очень принципиальный матч, было интересно играть против китаянок и, конечно, было очень приятно одержать такую победу», — приводит ТАСС слова Суховой.

Выступающая с ней в паре Виктория Козырева призналась, что не испытывала волнения перед третьим сетом финального матча.

«Мы абсолютно не волновались, когда выходили после проигранной второй партии. Нет такого мандража, когда ты только выходишь на площадку, счет 0:0, и ты абсолютно спокоен», — добавила она.

Сухова и Козырева в финале женского парного разряда в трех сетах обыграли Хань Цяньси и Чжэн Лань из Китая (22:20, 10:21, 21:13).

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. На нем разыгрывается 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.