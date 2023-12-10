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«Перуджа» — чемпион мира по волейболу среди клубов, Мусэрский в составе японского «Сантори Санбердз» выиграл бронзу

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Перуджа» стала победителем клубного чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, проходившего в Индии.

В финальном матче итальянская команда в трех сетах обыграла бразильский «Минас» — 25:13, 25:21, 25:19.

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский в составе «Сантори Санбердз» из Японии стал бронзовым призером турнира. В матче за третье место его команда обыграла турецкий «Халкбанк» — 3:2 (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 15:12).

В 2014 году клубный чемпион мира по волейболу среди мужчин выиграло «Белогорье», а в 2017-м победителем стал казанский «Зенит».

Волейбол
Дмитрий Мусэрский
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