«Перуджа» — чемпион мира по волейболу среди клубов, Мусэрский в составе японского «Сантори Санбердз» выиграл бронзу

«Перуджа» стала победителем клубного чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, проходившего в Индии.

В финальном матче итальянская команда в трех сетах обыграла бразильский «Минас» — 25:13, 25:21, 25:19.

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский в составе «Сантори Санбердз» из Японии стал бронзовым призером турнира. В матче за третье место его команда обыграла турецкий «Халкбанк» — 3:2 (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 15:12).

В 2014 году клубный чемпион мира по волейболу среди мужчин выиграло «Белогорье», а в 2017-м победителем стал казанский «Зенит».