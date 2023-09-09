Итальянской звезде волейбола мешает русская конкурентка? Скандальная Эгону снова уходит из сборной

Раньше она жаловалась на расизм, теперь — на конкуренцию с бывшей россиянкой.

Паола Эгону для женского волейбола персона не менее важная, чем совсем недавно был Вильфредо Леон для мужского. Автор Correire dello Sport Иван Дзазарони, более того, называл ее Роналду от волейбола — настолько она важный и системообразующий игрок. В целом у итальянской сборной есть ряд системных проблем, но при оценке ее перспектив специалисты часто отдельно выделяли фактор Эгоны.

Она выглядела тем игроком, который способен единолично перевернуть ход неудачно складывающегося поединка. Тем удивительнее видеть, как по ходу недавнего чемпионата Европы она проигрывала конкуренцию за место в составе 20-летней экс-россиянке Екатерины Антроповой. Удивительно в том числе и для самой Паолы, ведь по итогам турнира она решила уйти из сборной. Впрочем, не в первый раз.

Екатерина Антропова. Фото Global Look Press

Экс-россиянка за сезон выиграла конкуренцию у звезды

В Италии быстро приживается молодая диагональная Екатерина Антропова, которая родилась в Исландии, а росла в Санкт-Петербурге. С 2018 года она живет на Апеннинском полуострове и вопрос о том, за какую сборную она будет выступать, всегда был для семьи Антроповых предметом торга. Родители не скрывали, что оценивают, где у дочери будет больше перспектив для развития, и после отстранения российской команды от международных стартов в 2022 году выбор стал очевиден. К тому же, девушку ждала и местная федерация волейбола, и тренер Давиде Маццанти. Последний настолько уверен в волейболистке, что предпочел ее признанной итальянской звезде Паоле Эгоне. То, что Эгона и Антропова будут конкурентами по позиции, было ясно сразу, но мало кто ожидал, что Екатерина эту борьбу у Паолы выиграет, да еще и так быстро.

С первых же матчей группового этапа Маццанти чаще ставил Антропову, оставляя Эгону на скамейке запасных. Альтернативой мог стать поиск другой позиции на площадке для Екатерины, но Давиде не видел смысла в том, чтобы задействовать Паолу во что бы то ни стало, и делал ставку исключительно на Антропову. Воспитанница академии «Сассуоло» и правда выглядит как будущее сборной Италии, но Эгона — это ее настоящее, и в матчах с ключевыми соперниками ее опыт пригодился бы как никогда. В итоге тренеру пришлось пойти на попятную, и в полуфинале с Турцией ее все-таки стали выпускать чаще. Однако было уже слишком поздно, Италия уступила сначала борьбу за выход в финал, а затем и матч за третье место против Нидерландов. В результате — второй подряд провальный турнир, по результатам которого Паола написала, что это ее худший опыт в жизни.

Паола Эгону. Фото Global Look Press

Эгона жаловалась на расизм и уже уходила из сборной на эмоциях

Показательно, что Италию обыграла Турция, которой удалось решить проблему двух диагональных и найти новую роль для Эбрар Каракурт после того, как в команду пришел талантливый легионер — экс-кубинка Мелисса Варгас. В результате удалось сохранить хороший климат в коллективе, не оставляя вне игры признанного лидера, но вместе с тем и заметно усилиться — именно мячи Варгас в ключевые моменты принесли Турции два титула этого года. А вот Италия не просто выбрала спорную тактику на конкретный турнир, но и подписалась под долгосрочные проблемы. Ведь впереди у команды Давиде Маццанти — олимпийская квалификация, на которую Паола Эгона отказалась приезжать. Вернее, официально ей дали паузу на игры сборной, но все понимают — она не хочет чувствовать себя лишней в схемах тренера.

Это не первый случай, когда Паола показывает характер и отказывается играть за национальную команду. Она уже брала перерыв осенью прошлого года, когда столкнулась с критикой за ошибки на ЧМ-2022. Подобную критику Эгона связала со своим цветом кожи. Паола хотя и родилась в Италии, но в семье выходцев из Нигерии. Видимо, у нее есть некоторые комплексы — девушка постоянно стремится доказать, что она настоящая итальянка. «Это мой последний матч в сборной, — говорила волейболистка после поражения на ЧМ. — Они постоянно спрашивают, итальянка ли я. Я устала. Когда мы побеждаем, это всегда заслуга всей команды, а когда поигрываем — моя вина». Расизм в итальянском спорте — действительно больная тема, но есть ощущение что Паола видит расизм даже там, где его нет.

Кто знает, может ее недовольство участием Антроповой в играх итальянской сборной связано и с тем, что Екатерина, в отличие от Эгоны, в Италии как раз и не родилась, а приехала в страну в относительно осознанном возрасте, чтобы играть в волейбол. Но разве не будет в таком случае подобное поведение обратным расизмом? Так или иначе, небольшой перерыв Паоле не повредит. Пройти квалификацию итальянская сборная почти наверняка сможет и без нее, а дальше Эгоне предстоит выбирать что для нее важнее — Олимпиада или обиды. Если, конечно, руководство сборной возьмет ее обратно после очередной выходки.