Турция — новый гранд женского волейбола? Следом за Лигой наций турчанки берут чемпионат Европы

Первый в истории титул стране принесла экс-кубинка Мелиса Варгас.

Чемпионат Европы. Женщины. Финал

Сербия — Турция — 2-3 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15)

Матч за 3-е место

Нидерланды — Италия — 3-0 (25:23, 28:26, 25:20)

Предолимпийский чемпионат Европы — серьезная проверка для команд Старого Света перед главным стартом четырехлетки. Тем удивительнее провал привычных лидеров и победа Турции. Команда Даниэле Сантарелли сначала уверенно берет Лигу наций, а затем и становится лучшей на континенте. Пусть существенную долю в успехе турчанок и сыграла недавно натурализованная Мелиса Варгас из Кубы, ставшая как лучшим бомбардиром, так и MVP чемпионата. Но для команды, совсем недавно только мечтавшей о попадании на Олимпиаду, итог удивительный. Смогут ли турчанки удивить своей игрой и в Париже?

Сантарелли доказал, что победа в Лиге наций не была для Турции случайностью

По традиции последних лет ЧЕ проводили сразу в нескольких странах. Это и Эстония, и Бельгия, и Германия, и Италия. Ни одна из команд — хозяек первенства до медалей добраться не сумела. Эстония ожидаемо не вышла из группы, бельгийки и немки вылетели на первой же стадии плей-офф, а Италия хоть и дошла до полуфинала, но осталась вне пьедестала. Турция — Сербия — Нидерланды. Подобный расклад сил в европейском волейболе не удивил, но по крайней мере к победе турчанок едва ли могут быть какие-то вопросы. Команда Даниэле Сантарелли и правда на ходу. После яркой победы в Лиге наций на ЧЕ на них явно настраивались по-особенному, однако им удалось пройти весь турнир без единого поражения.

Фото AFP

В группе Турция и вовсе уступила один сет — героическим образом его забрали чешки. Без видимых проблем шли и в матчах на вылет. Сначала убрали крепкую Бельгию, которая решилась сменить перед домашним турниром местную легенду из-за скандала вокруг обвинений ветеранов сборной в эмоциональном насилии. Сменщик Герт ван де Брука на позиции рулевого «Желтых тигров» Крис Ванчик аргументов против турчанок не нашел. Ничего не смогла противопоставить Турции и Польша. Важнейшей проверкой стал полуфинал, где Сантарелли играл против своей исторической родины. Итальянский специалист далеко не сразу разгадал, как можно расстроить игру лидеров команды с Апеннинского полуострова. Дело впервые для Турции на ЧЕ дошло до тай-брейка, где Италию просто смели — 6:15. В параллельной игре Сербия уверенно обыграла Нидерланды, так что вторым финалистом стали подопечные Джованни Гуидетти.

Главным игроком турнира стала бывшая кубинка Мелиса Варгас

Наиболее острое противостояние сложно себе и представить. И речь не об исторических спорах Сербии и Турции, исключительно о волейболе. Тренер Джованни Гуидетти, работавший с Турцией с 2017 по 2022 год и отправивший ее на новый уровень, был уволен в январе этого года, хотя под его руководством турчанки дважды брали медали Лиги наций и возвращались с медалями чемпионата Европы. Тем не менее Джованни надолго без работы не остался и получил приглашение от одного из лидеров мирового волейбола — сборной Сербии. Начало работы вышло не самым удачным, по итогам Лиги наций действующие чемпионки мира, взявшие к тому же этот титул два раза подряд, заняли только девятое место. Реабилитироваться нужно было на ЧЕ и вплоть до финала команда Гуидетти не заставляла в себе сомневаться.

Мелиса Варгас. Фото Global Look Press

До первого тай-брейка сербки дошли только в решающем матче с Турцией. Причем все решалось в деталях и микроэпизодах. После трех сетов Сербия повела и могла побеждать. Шанс на победу для них был и по ходу тай-брейка, когда на табло загорелось 10-10 и каждая из команд оставалась в пяти мячах от титула. В обеих ситуациях решающую роль на площадке сыграла кубинка Мелиса Варгас. Натурализованная 23-летняя диагональная набрала по итогам финала 40 очков, причем львиная доля из них в ключевые моменты концовок партий. Варгас родилась в Сьенфуэгосе, небольшом городе на Кубе. Но в 2018-м она перебралась в Турцию и задумалась о смене спортивного гражданства. Юридические вопросы решили в прошлом году, а в этом Мелиса доказала, что турецкая федерация волейбола недаром сделала на нее ставку.

Важным винтиком системы Гуидетти стала и Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива». На берега Балтики Эбрар перебралась только этим летом, а раньше играла в Италии и у себя дома. Если девушки из Балыкесира так же уверенно будет действовать и на клубном уровне, можно сказать, что Константину Сиденко повезло с трансфером. Что же касается Турции, то при всем уважении к текущим успехам сборной, грош им цена в случае провала на Олимпиаде. Без медалей на ОИ по-настоящему воспринимать ее как волейбольного гранда сложно, а загадывать на итоги турнира в Париже-2024 пока слишком рано.