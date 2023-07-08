Русский волейболист вынес США в матче Лиги наций! Подвиг нашего аргентинца

24-летний волейболист Пабло Кукарцев, выступающий за сборную Аргентины, стал главным героем матча третьей недели.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

США — Аргентина — 2:3 (18:25, 25:23, 25:25, 41:43, 12:15)

Турнирное положение:

1. Япония — 10 побед — 1 поражение

2. Италия — 9-3

3. Польша — 9-2

4. США — 8-2

5. Бразилия — 8-4

6. Аргентина — 8-3

Аргентина в обывательском мнении никогда не была волейбольной державой. Футбол — да, Месси, Марадона, чемпионы мира, 5 миллионов встречающих в Буэнос-Айресе. Волейбол, если говорить про Латинскую Америку, скорее ассоциируется с Бразилией. И, строго говоря, все верно. Но с недавних пор ситуация поменялась. В Токио-2021 аргентинцы впервые за 35 лет выиграли медаль крупного международного турнира. Они и раньше никогда не были мальчиками для битья, стабильно попадали в десятку. Но тут произошел качественный скачок.

Триумф воли

И в этой Лиге наций аргентинцы идут на крепком шестом месте и уже гарантировали себе попадание в финальный раунд. В американском Анахайме в очередном раунде они сошлись с действующими серебряными призерами турнира и хозяевами площадки американцами. И выдали сумасшедший матч, в котором отыграли шесть матчболов и выиграли со счетом 129-121 по очкам. Один из сетов завершился со счетом 43:41 — до рекорда Мировой лиги Катара и Венесуэлы (45:43) не хватило чуть-чуть. Именно в этом сете аргентинцы, стоя на краю пропасти, проигрывали 21:18, а американцы шесть раз подавали на матч. Отчет на сайте волейбольной федерации США сложно читать без слез.

Самым эффективным в составе «Альбиселесте» стал диагональный с русской фамилией Пабло Кукарцев (14 очков). Процент атак не самый высокий — 27,8%, что объяснимо в условиях игры на выживание длительностью два с половиной часа. У американцев и такого нет. Он же забил и аргентинский матчбол.

Кто такой Кукарцев?

Пабло — сын связующего сборных СССР и России Сергея Кукарцева. Аргентина — относительно популярное направление русской эмиграции, но и после развала Союза волейболист выбрал Буэнос-Айрес, и там у Кукарцева и коллеги-жены Людмилы Репко родился сын, которого назвали по-испански. Пара позже возвращалась в Россию, Павел ходил в детский сад в Екатеринбурге. Затем семья обосновалась в Испании. В интервью Ugra News он рассказывал, что аргентинская федерация несколько раз звонила с приглашением выступать за сборную, но против были родители. Пока в Испанию не прилетел менеджер команды с футболкой с фамилией Кукарцева и первым номером. Как оказалось, не зря.

Снова возвращался в Россию играть за «Югру-Самотлор» и признавался, что чувствует себя как дома:

— Здесь не понимают, что я иностранец! В Испании и Аргентине иду по улице — а народ так пристально смотрит. Все сразу видят, что я — другой. А здесь я такой, как многие — говорю на русском языке, высокий, блондин, с голубыми глазами, — говорил Пабло «Тюменской арене».

Пабло Кукарцев (№25) в матче за сборную Аргентины. Фото Global Look Press

Титулы в четырех странах

Но в России, вопреки заявлениям, Павел не задержался. Может, соскучился по теплу — он рассказывал, что в Аргентине играл, когда в Южном полушарии было лето, а затем приезжал к семье в европейское лето в Испании, а сибирскую зиму ждал с особым волнением.

Но ощущает сейчас себя Кукарцев даже не аргентинцем или русским, а скорее испанцем — он женился на испанке Альбе Мендугучия Вита, с которой у них в декабре 2022 года родился сын по имени Лука.

Из России транзитом через Францию Кукарцев перебрался в Испанию, где выиграл два чемпионата и кубок, затем дотащил скромный бельгийский «Кнак» до финала Кубка ЕКВ, а сейчас перешел во французский Туркуан. Сейчас у него титулы в четырех странах, включая Аргентину. Со сборной Кукарцев пока выиграл только медали панамериканских соревнований. Возможно, пришло время сделать решающий шаг к международным медалям.