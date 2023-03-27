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Сегодня, 18:35

Бутько подписал контракт с «Зенитом» и сыграет за команду 4 апреля

Алина Савинова
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Дмитрий Ризванов, агент олимпийского чемпиона Александра Бутько, сообщил, что волейболист сыграет за казанский «Зенит» 4 апреля после завершения дисквалификации за допинг.

«Бутько подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Он выступит после дисквалификации 4 апреля», — приводит ТАСС слова Ризванова.

В сентябре 2022 года стало известно, что допинг-проба спортсмена, сданная в 2014 году, дала положительный результат. Мировое соглашение, которое Бутько достиг с Международной федерацией волейбола, предусматривает дисквалификацию сроком на год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения истечет 1 апреля этого года.

Источник: https://tass.ru/sport/17378991
Александр Бутько
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