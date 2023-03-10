Яременко заявил, что сборные России по волейболу могут попасть на Олимпиаду по рейтингу

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что мужская и женская сборные России по волейболу могут попасть на Олимпиаду благодаря высоким рейтингам.

«Мы понимали, что не будем играть в отборочных матчах, это было ясно на момент жеребьевки, ничего нового для нас тут нет, ситуация не поменялась. На момент, когда были установлены группы, назначены города проведения, мы уже были исключены из отбора. У нас есть время до конца года, если решение о допуске российских спортсменов будет принято, мы должны пройти по рейтингу», — приводит ТАСС слова Яременко.

10 марта Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила отсутствие российских команд в числе участников олимпийской квалификации.