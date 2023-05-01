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Волейбол

Сегодня, 23:23

Путин поздравил Карполя с 85-летием: «Вы всегда трудитесь с верой в собственные силы»

Николай Карполь.
Фото Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поздравил экс-тренера сборной России по волейболу Николая Карполя с 85-летием.

«Уважаемый Николай Васильевич! Примите поздравления с 85-летием.

Вас знают как выдающегося тренера и наставника знаменитой «Уралочки» и нашей национальной сборной, ценят Ваш уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола, популяризацию этой замечательной командной спортивной игры.

Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, заряжаете своих воспитанниц энергией и верой с собственные силы. От души желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте главы государства.

В понедельник, 1 мая, Карполю исполнилось 85 лет. Он является самым титулованным волейбольным тренером мира и самым титулованным тренером России по игровым видам спорта.

Под руководством Карполя сборная России становилась серебряным призером Олимпийских игр, бронзовым призером чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Волейбол
Владимир Путин
Николай Карполь
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