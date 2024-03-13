Вербов — об игровых проблемах: «Из-за Олимпиады календарь сократили почти на месяц, а матчей даже стало больше»

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов в интервью «СЭ» объяснил причины волнообразных результатов своей команды.

«Неровные выступления во многом связаны с графиком матчей и невозможностью полноценно проводить тренировочный процесс. Игр очень много, а временные рамки сокращены в связи с Олимпийскими играми, отборочными. Календарь практически на месяц сократили, а число матчей осталось прежним и даже что-то добавилось из-за нового формата Кубка России. В особенности это касается тех команд, которые дошли до финала.

Поэтому качество просело, мы это видим по цифрам всех команд. В том числе и нашей. Тем более что всегда стараемся себя сравнивать с лучшей версией самих себя. Прошлый и позапрошлый сезоны у нас были очень хорошие статистические показатели по всем компонентам, и мы были этим довольны. Сейчас отстаем, и задача в последней стадии — подвести себя к той версии казанского «Зенита», которая была, например, в прошлом году», — сказал Вербов.

Плей-офф PARI Мужской Суперлиги стартует в конце марта.

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