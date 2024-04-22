«Заречье-Одинцово» поможет семье погибшей волейболистки Михайлиной

Генеральный директор волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью волейболистки Арины Михайлиной.

По информации РЕН ТВ, российская спортсменка покончила с собой. Отмечается, что за час до гибели волейболистке вызвали скорую, однако врачи ничего не заподозрили.

«Официальные причины установит следствие. Что касается помощи семье Арины, то, естественно, мы не останемся в стороне», — сказал Сидоренко «СЭ».

Волейболистка скончалась в возрасте 21 года.

Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.