Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 16:30

«Заречье-Одинцово» поможет семье погибшей волейболистки Михайлиной

Зарина Халимхонова
Погибшая волейболистка Арина Михайлина.
Арина Михайлина.
Фото из соцсетей Арины Михайлиной
Telegram Дзен

Генеральный директор волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью волейболистки Арины Михайлиной.

По информации РЕН ТВ, российская спортсменка покончила с собой. Отмечается, что за час до гибели волейболистке вызвали скорую, однако врачи ничего не заподозрили.

«Официальные причины установит следствие. Что касается помощи семье Арины, то, естественно, мы не останемся в стороне», — сказал Сидоренко «СЭ».

Волейболистка скончалась в возрасте 21 года.

Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.

ВК Заречье-Одинцово
0
Читайте также
Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
Источник заявил о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США
СМИ сообщили об исчезновении предполагаемого координатора подрыва СП
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Директор «Заречье-Одинцово» о погибшей волейболистке Михайлиной: «В голове не укладывается, что с ней такое случилось»