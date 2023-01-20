Украинский волейболист бежал из команды, чтобы не играть вместе с россиянином. Скандал в Турции

Игрок сборной Украины Тимофей Полуян по требованию своей федерации разорвал только что подписанный контракт с командой из Бурсы.

«Грязными играми» назвал турецкий волейбольный клуб Hekimoglu GCT из Бурсы ситуацию вокруг своего украинского новичка Тимофея Полуяна. 24-летний доигровщик сборной Украины самовольно покинул расположение своего клуба, с которым подписал контракт всего несколько дней назад — 14 января. Причиной стало давление национальной федерации, которая по политическим причинам под угрозой лишения лицензии запрещала Полуяну выступать в одной команде с россиянином Алексеем Налобиным. Если подобная ситуация повторится и с другими представителями Украины, то в игровых видах спорта в Европе наступит настоящий хаос.

Запрещено находиться в одном клубе с русским

Прошлый сезон Тимофей доигрывал в Турции за команду «Соргун», лидером которой был россиянин Роман Данилов. И это обстоятельство совершенно не волновало ни самого украинского волейболиста, ни его федерацию. В межсезонье «Соргун» по финансовым причинам отправился в низший дивизион и отказался от услуг легионеров. Так что Полуяну пришлось искать новое место работы. Чем так не угодил украинской стороне именно Налобин — сказать сложно. Этот 33-летний блокирующий не является игроком нашей сборной и за свою долгую карьеру очень много выступал в разных европейских чемпионатах. Тем не менее скандал вышел громкий.

«Украинский игрок Тимофей Полуян, трансфер которого был осуществлен 14 января, был включен в заявку на матч против «Галатасарая» 16 января, хотя и не вышел на площадку, — говорится в заявлении команды «Хекимолгу». — После игры менеджер волейболиста сообщил, что игроку поступил звонок из Федерации волейбола Украины с требованием покинуть нашу команду, так как за нее выступает россиянин Алексей Налобин. Полуяну было сказано, что ему запрещается находиться в одном клубе с русским и если он не покинет «Хекимолгу», то лишится лицензии и места в сборной страны».

Кроме того, турецкий клуб сообщил, что украинская сторона предлагала им разорвать контракт с Налобиным, обещая прислать вместо российского игрока равноценную замену с Украины. «Мы заявили, что не собираемся в этом участвовать, поскольку подобный подход полностью противоречит духу спорта, — говорится в заявлении «Хекимолгу». — Мы потребовали от игрока соблюдения контракта, однако пока шли переговоры с менеджером, Полуян самовольно покинул расположение команды. Мы намерены защищать наши законные права в данной ситуации. Наш клуб никогда не допустит, чтобы спортсменов использовали в грязных играх».

Тимофей Полуян. sohu.com

Капитан молодежной сборной

Полуян считается перспективным волейболистом. Он был капитаном молодежной сборной Украины, играл за национальную команду на чемпионате мира. В 2019 году Тимофей побеждал вместе с «Любляной» в чемпионате Словении, правда, затем отправился на заработки в Китай и ОАЭ и сейчас навряд ли может считаться звездой. «Хекимолгу» по итогам прошлого сезона сумел подняться в главную лигу чемпионата Турции, однако после 15 туров является одним из аутсайдеров, занимая 12-е место из 14 возможных. Желанием укрепить состав и было вызвано приглашение украинского диагонального посреди чемпионата. Матч против «Галатасарая» 16 января, кстати, завершился домашним поражением команды из Бурсы со счетом 1:3.

Алексей Налобин в прошлом четыре сезона выступал за нижневартовскую «Югру-Самотлор», затем играл в кемеровском «Кузбассе» и краснодарском «Динамо». В сезоне-2015/16 он стал серебряным призером чемпионата Германии и завоевал Кубок страны в составе «Фридрихсхафена». С 2016 по 2018 год он выступал в чемпионате Польши за «Эффекторе». Сезон-2018/19 провел во французском клубе «Монпелье», затем вернулся в Россию в красноярский «Енисей». В 2020 году он играл в Румынии, затем — снова во Франции, пока наконец прошлым летом не получил приглашение в Турцию.

В этом сезоне Алексей входит в тройку лучших блокирующих турецкого чемпионата, но, несмотря на все свои скитания по Европе, никогда не считался суперзвездой и не привлекал к себе внимания тренеров сборной России. «Позиция украинской федерации волейбола понятна. Я благодарен руководству клуба, что продолжило работу со мной», — приводит слова ветерана «БО-спорт».

Не исключено, что политический фон в этой ситуации — лишь прикрытие и агент украинца просто нашел для него более выгодный вариант трудоустройства. Международная федерация волейбола в последнее время сквозь пальцы смотрит на трансферные нарушения с политическим налетом. Так, в марте прошлого года уроженцу Украины с российским паспортом Дмитрию Пашицкому было позволено без каких-либо последствий разорвать контракт с питерским «Зенитом» и перебраться в польскую команду ЗАГСА.