Брянский оценил итоги регулярного чемпионата для московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский в интервью «СЭ» оценил выступление своей команды в регулярном чемпионате суперлиги.

Бело-голубые заняли четвертое место в турнирной таблице и напрямую вышли в четвертьфинал турнира.

«Думаю, что в большей части мы справились с теми сложностями, которые нас постигли по ходу сезона. Это спорт. К сожалению, люди могут болеть, получать травмы. Такое случается. Тем не менее еще до начала чемпионата Суперлиги мы стали победителями Кубка Столетия отечественного волейбола — уникального и престижного соревнования. Накал борьбы в этом турнире был очень высоким, а финал против казанского «Зенита» вообще стоит особняком. Ту победу мы одержали не только без травмированных Подлесных и Лихошерстова, но и без болгарского диагонального Цветана Соколова, выступавшего в тот момент за национальную сборную.

В целом, первую часть сезона прошли достаточно хорошо. Да, были невынужденные поражения, однако дошли до финала Кубка России, что очень почетно и важно. Вторая часть сезона менее удачная. Но, повторюсь, что мы столкнулись с травмами. К Подлесных и Лихошерстову добавился Богдан. Вообще же хочется поблагодарить ребят за то, что в непростой ситуации они выходили на площадку и делали свою работу. Регулярный чемпионат мы завершили пятью победами. Сейчас все наши мысли и наша подготовка посвящены главной части сезона. Думаю, что в плей-офф будет самое интересное. Сейчас все команды готовятся к этой гонке за призовые места», — сказал Брянский «СЭ».

46-летний Брянский возглавляет московское «Динамо» с декабря 2018 года. При этом специалист с лета 2022-го занимает должность главного тренера мужской сборной России.