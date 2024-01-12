Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
PARI Суперлига (мужчины)
Календарь PARI Суперлиги (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:35

Московское «Динамо» победило «Нову» в суперлиге

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Московское «Динамо» дома победило «Нову» в матче чемпионата России — 3:0. Бело-голубые одержали 5-ю победу подряд.

«Динамо» набрало 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице суперлиги.

«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» — 3:0, «Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Нефтяник» — 3:0, «Динамо» (Ленинградская область) было сильнее «Енисея» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

16-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (18:25, 26:28, 22:25)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 17:25, 19:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (22:25, 14:25, 18:25)

«Динамо» (Москва) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:15, 25:20, 25:20)

12 января.

ВК Белогорье
ВК Газпром-Югра
ВК Динамо (Москва)
ВК Енисей
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК НОВА
0
Читайте также
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Локомотив» прервал 14-матчевую победную серию московского «Динамо»