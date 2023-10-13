Экс-генеральный менеджер сборной России рассказал, как Алекно снял трусы с японского волейболиста

Бывший генеральный менеджер мужской сборной России, а сейчас гендир новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о шутках знаменитого тренера Владимир Алекно.

— Как у Алекно с юмором?

— О, сразу вспоминается 2012-й, Лондон, моя первая Олимпиада. Жили мы в одном номере. Я прихватил из Москвы джентльменский набор — бородинский хлеб, селедку, шпроты, сало, водку, коньяк и рижский бальзам. Наши ветераны подсказали, как пронести алкоголь в Олимпийскую деревню.

— Ну и как же?

— Только в общем потоке. Когда заселяется вся команда, отсутствует жесткий досмотр на КПП. Завернул бутылку в спортивную форму, запихнул поглубже в чемодан — и порядок.

— В пакете не пронесешь?

— В Лондоне не пускали, точно знаю. Вот в Рио было уже не так строго. Учитывая, что спиртное предназначалось для тренерского штаба и мужской, и женской сборных, мои запасы были символическими. На всю-то Олимпиаду!

— Хватило?

— Даже осталось. После победного финала отдал игрокам две бутылки, сало, шпроты. Пацаны все это смели. А рядом с нами жила женская сборная. Тренировал ее Серега Овчинников, царствие небесное. Каждый вечер мы выходили на балкон перекурить.

— Алекно с собой брали?

— Нет. Володя пораньше ложился. Обычно перед сном, чтобы стресс снять, махнем по 50 грамм, он укладывается, а я на балкон. Овчинникову надо было выговориться. Потом возвращаюсь, рюмочку тихонько хлопну — и спать.

— Прямо ритуал.

— Ага. Володя храпит словно трактор — хрен заснешь. Так что алкоголь для меня был как снотворное. Бутылки стояли в шкафу. Однажды захожу в номер. Темень. На соседней кровати привычная «гора», накрытая одеялом. Крадусь к шкафчику, размышляя, что сегодня налить — коньячок, водочку, бальзамчик? Открываю дверцу, и тут с медвежьим рыком выскакивает Владимир Романович. Сказать, что я испугался, — ничего не сказать. Чуть инфаркт не получил. А он еще и напихал.

— Вам-то за что?

— «Ты почему так долго?! У меня уже ноги затекли!» Представляете, Алекно почти полчаса там просидел! Как только поместился — при своих-то габаритах?

— Мастер сюрпризов.

— В другой раз отличился в Хиросиме, когда к Кубку мира готовились. С местной командой провели товарищеский матч. Дальше общее фото на память. В центре площадки все вперемешку стоят. Перед Алекно один из японских игроков. Так в последнюю секунду Владимир Романович берет и снимает с него трусы! У меня в телефоне видео сохранилось. Вот, смотрите...