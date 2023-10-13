Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 00:30

Генеральный директор «Локомотива» рассказал, как либеро сборной США приняли за гастарбайтера

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Telegram Дзен

Генеральный директор «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в Новосибирске либеро сборной США Эрика Шоджи приняли за гастарбайтера и хотели на стройку отправить.

— Сибирь, морозы, легионеры. Наверняка миллион историй.

— Полно!

— Тогда давайте по порядку.

— База у нас в черте города, но в лесу. В 2016-м рядом была стройка, доделывали тренажерный зал. В Новосибирске в декабре полная темень. А первая тренировка в девять утра. Мы купили Эрика Шоджи. Один из лучших либеро мира, до сих пор играет в сборной США. Гаваец, очень похож на наших восточных друзей.

— Так-так.

— Опаздывает, семенит с рюкзачком через эту стройку к раздевалке. Тут его видит прораб — который тоже в районе девяти утра собирает свою бригаду. Начинают на холоде укладывать кирпич. Кричит Эрику: «Ты чего опаздываешь?! А форму где взял? Украл?» Перепуганный Шоджи глазами хлопает: «Нет, нет...» — «Держи вот мастерок! Быстро за работу!»

— Господи.

— Пришлось нам спасать. Высвобождать! Прораб поверить не мог — еще несколько раз заглядывал в зал: действительно ли «таджик» играет?

— Рост его не насторожил?

— Да какой у Шоджи рост? Либеро! Как мы с вами. Плюс идет сгорбившись, шапка на глаза. Хорошо, до кирпичей так и не дошел...

Даниэле Баньоли, Роман Станиславов и&nbsp;Тарас Хтей. «На ЧМ-2010 Баньоли заставил игроков сдать матч». Разговор по пятницам про закулисье волейбола
Волейбол
ВК Локомотив (Новосибирск)
0
Читайте также
Ван Дейк считает, что игроки АПЛ должны начать говорить о напряженном графике
Олимпийского чемпиона Клебо покусали две большие собаки в США
Число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось до 1537
WSJ узнала о размещении в ОАЭ американских штурмовиков для помощи Израилю
Блинкен сравнил атаку ХАМАС на Израиль с десятью терактами 11 сентября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-генеральный менеджер сборной России рассказал, как Алекно снял трусы с японского волейболиста