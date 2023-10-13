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Сегодня, 08:50

Гендиректор «Локомотива» — о совмещении двух постов Пламена Константинова: «Он человек мира, знает шесть языков. Ему не хватает международного волейбола»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему согласился на совмещение двух постов тренера Пламена Константинова — в клубе и в сборной Болгарии.

— Сколько у Пламена языков?

— Шесть. Кроме родного — русский, английский, греческий, итальянский и французский. Он человек мира. Поэтому в прошлом году мы разрешили ему совмещать два поста — в клубе и в сборной Болгарии.

— Если бы Россию не отлучили от еврокубков, в сборную его бы не отпустили?

— Думаю, тогда бы он сам не согласился. Налетался бы за клубный сезон. А так вижу — Пламену не хватает международного волейбола, общения с коллегами, игроками. Образовался вакуум, который надо заполнить.

Даниэле Баньоли, Роман Станиславов и&nbsp;Тарас Хтей. «На ЧМ-2010 Баньоли заставил игроков сдать матч». Разговор по пятницам про закулисье волейбола
Волейбол
ВК Локомотив (Новосибирск)
Сборная Болгарии по волейболу
Пламен Константинов
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