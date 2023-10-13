Сегодня, 08:50
Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему согласился на совмещение двух постов тренера Пламена Константинова — в клубе и в сборной Болгарии.
— Сколько у Пламена языков?
— Шесть. Кроме родного — русский, английский, греческий, итальянский и французский. Он человек мира. Поэтому в прошлом году мы разрешили ему совмещать два поста — в клубе и в сборной Болгарии.
— Если бы Россию не отлучили от еврокубков, в сборную его бы не отпустили?
— Думаю, тогда бы он сам не согласился. Налетался бы за клубный сезон. А так вижу — Пламену не хватает международного волейбола, общения с коллегами, игроками. Образовался вакуум, который надо заполнить.