Московское «Динамо» в четырех сетах победило «Локомотив»

Сегодня, 20:02
«Зенит» из Казани победил в трех сетах команду «Нова» в матче 2-го тура мужской суперлиги по волейболу.
Также вторую победу в сезоне одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Питерцы обыграли «Нефтяник» в трех сетах.
Московское «Динамо» на своей площадке принимало «Локомотив» и в четырех сетах победило соперника из Новосибирска.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
2-й тур
Нефтяник (Оренбург) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (15:25, 14:25, 18:25)
8 октября.
Зенит-Казань (Казань) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:13)
8 октября.
Динамо М (Москва) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (25:22, 16:25, 25:21, 25:21)
8 октября.