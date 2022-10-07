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Сегодня, 19:35

«Протон» обыграл «Липецк» в матче женской суперлиги

Анна Горшкова
Корреспондент

Волейболистки саратовского «Протона» обыграли «Липецк» в матче 3-го тура женской суперлиги.

Встреча, прошедшая 7 октября в Саратове, завершилась со счетом 3-0 (25:15, 25:18, 25:17) в пользу хозяев площадки.

«Протон» в турнирной таблице суперлиги занимает первое место, набрав 9 очков в трех матчах. «Липецк» находится на последнем, 14-м месте. Команда проиграла все три стартовых матча.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

3-й тур

Протон (Саратов) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:17)

7 октября.

Волейбол
ВК Протон
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