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Сегодня, 21:14

Тренер «Локомотива» Константинов объяснил поражение своей команды от «Зенита» чрезмерным желанием игроков

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды от казанского «Зенита» (1:3) в первом матче полуфинальной серии плей-офф суперлиги.

«В ключевых моментах соперник сыграл чище, чем мы. Включая и первую партию, в которой мы полностью провалили защиту. Было четыре-пять легких мячей, которые выровняли результат партии. В таких матчах подобное не прощается. Были нюансы, мелочи в концовках, которые решили исход игры. Потому что мелочей в таких играх не бывает. Сейчас немного охладим страсти и завтра посмотрим, что и как у нас получилось, а что — нет. Постараемся сыграть почище и поспокойнее, особенно нервничали те ребята, у которых мало опыта.
У нас много молодых, не только Казаченко. Три-четыре молодых игрока. Илья переживал, очень сильно хотел помочь команде. Но вот как раз из-за чрезмерного желания, перенастроя, не все идеально получилось. Но в целом сыграли нормально. Работаем дальше. Пока тяжело сказать, насколько серьезные проблемы по травмированным. Непонятно», — сказал Константинов.

«Зенит» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 1-0. Второй матч состоится 18 апреля.

ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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