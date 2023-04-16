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Сегодня, 21:21

Вербов восхитился мужеством своих игроков в первом матче с «Локомотивом»: «Выходят перебинтованные, кто как может»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Зенита» прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (3:1) в первом матче полуфинальной серии плей-офф суперлиги.

«Играли две отличные команды, которые по праву находятся в этой четверке. Где-то нам чуть больше повезло, где-то чуть больше потерпели. Но игра была равная, и буквально несколько мелочей решили исход матча, и той же четвертой партии. Это только один матч, и я уже головой в следующей игре. «Локомотиву» могла развязать руки ситуация, что у них травмированные, проблемы с составом — и взятки гладки.
Но, знаете, мы тоже отнюдь не в идеальном состоянии. Половина ребят перебинтованные, выходят, помогают, кто чем может. У Деру проблемы, еще у нескольких ребят. Слишком громко называть их героями, но они молодцы. Могли сказать: «Тяжело, болит», но терпели, играли. Видели, кто стоит напротив, сегодня нужна была помощь каждого, без сомнения. Тот же Макс Михайлов — такой опыт и надежность, что всем от него эта надежность передавалась. Ошибки были, но нет ошибок только у тех, кто ничего не делает.
Концовка сезона, это случается. Так что наша задача сейчас — восстановиться, перевести дух, провести работу над ошибками, которых сегодня было предостаточно. Много нервных ошибок, допускали то, что не допускаем в обычной ситуации. Но никто не удивлен, это плей-офф. Когда нет права на ошибку, хоть я не люблю эту фразу, себя не обманешь. В первой партии этого матча мы победили, но еще минимум две победы надо добывать. Ошибки были у всех, и, думается, следующий матч будет гораздо более качественным и интересным для зрителей», — сказал Вербов.

«Зенит» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 1-0. Второй матч состоится 18 апреля.

ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
Алексей Вербов
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