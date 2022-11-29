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Сегодня, 16:24

Во Всероссийской федерации волейбола не исключили переход в Азиатскую конфедерацию

Мария Гусева
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин прокомментировал возможный переход организации в Азиатскую конфедерацию.

«Никто не запрещает искать какие-то инновационные пути в развитии того или иного вида спорта. Все может быть, все зависит от дальнейшего развития событии, политического и экономического отношения к России со стороны Европы и США. Исключать ничего не надо. РФС И ВФВ ищут новые подходы не просто так. В Азии сегодня огромный потенциал в спорте, страны должны подниматься на большие высоты», — цитирует Metaratings Шипулина.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

27 ноября Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Источник: Metaratings.ru
Волейбол
Геннадий Шипулин
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