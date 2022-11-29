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Шипулин: «В страшном сне представить не могу, что без наших спортсменов пройдут Олимпийские игры»

Шипулин прокомментировал возможный пропуск российскими спортсменами Олимпийских Игр-2024
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал возможный пропуск российскими спортсменами Олимпийских Игр 2024 года.

«Прогнозы дать не могу. В страшном сне даже представить не могу, что без наших спортсменов пройдут Олимпийские игры. Победы должны одерживаться только на спортивной площадке. Только спорт, только мир», — приводит слова Шипулина Metaratings.ru.

В конце октября 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпиаде-2024.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
Сборная России по волейболу
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