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Сегодня, 15:55

Волейболисты московского «Динамо» сыграют в форме, посвященной 100-летию Общества «Динамо»

Алексей Рыбалко
Корреспондент
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18 апреля 2023 года исполняется 100 лет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». В течение всей своей истории бело-голубые являются флагманом отечественного спорта.

Волейбольный клуб «Динамо» является неотъемлемой частью большой, единой и дружной динамовской семьи. В последние годы команда по праву считается самым успешным коллективом бело-голубых в игровых видах спорта.

За минувшие два сезона «Динамо» дважды побеждало в чемпионате России, выигрывало Кубок России, Суперкубок России и Кубок Европейской конфедерации волейбола. Без сомнений можно сказать, что клуб переживает свою «золотую» эпоху.

В апреле 2023 года наступает самое горячее время волейбольного сезона — начинаются игры плей-офф, где «Динамо» предстоит защищать звание сильнейшей команды России.

Клуб представил форму, в которой будет бороться за золотые медали знакового для динамовского спорта сезона.

Игровые майки выдержаны в традиционных бело-голубых цветах с фирменным стилем и логотипом 100-летия Общества «Динамо».

Форма подчеркивает единение различных видов спорта и преемственность славных традиций, которые являются не только данью уважения к истории «Динамо», но и залогом будущих побед и достижений.

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