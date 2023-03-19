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Сегодня, 18:32

«Зенит-Казань» на выезде обыграл «Урал», «Динамо М» в гостях оказалось сильнее «Нефтяника»

Виктория Кравченко
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В 29-м туре чемпионата России по волейболу среди мужчин «Енисей» дома проиграл новосибирскому «Локомотиву» (0:3), «Зенит-Казань» в гостях обыграл «Урал» (3:0). «Динамо» оказалось сильнее «Нефтяника» (3:1), а петербургский «Зенит» уверенно переиграл «Газпром-Югру».

В турнирной таблице команды расположились следующим образом: «Зенит-Казань» с 82 очками, «Динамо М» (79), «Зенит СПб» (71), «Локомотив Н» (64), «Урал» (46), «Газпром-Югра» (26), «Нефтяник» (18).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины
29-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив Н» (Новосибирск) — 0:3 (22:25, 30:32, 22:25)
«Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (18:25, 12:25, 20:25)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (17:25, 26:24, 19:25, 25:27)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — 0:3 (16:25, 18:25, 15:25)

ВК Газпром-Югра
ВК Динамо (Москва)
ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Урал (Уфа)
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