Казань идет к двум финалам. Клубы из Татарстана сметают своих соперников

«Зенит» потушил дерзкий «Факел».

PARI Суперлига

Мужчины. Полуфинал. 1-й матч

Белогорье — Динамо М — 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12)

Счет в серии: 1-0

Мужчины. Полуфинал. 2-й матч

Зенит-Казань — Факел — 3:0 (25:20, 25:17, 25:11)

Счет в серии: 2-0



Женщины. Полуфинал. 3-й матч

Локомотив — Динамо М — 3:2 (17:25, 20:25, 25:17, 25:20, 15:9)

Счет в серии: 2-1

Женщины. Полуфинал. 4-й матч

«Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 13:25).

Счет в серии: 1-3

В российском волейболе горячая пора — в разгаре полуфинальные серии как у мужчин, так и у женщин. Есть и первый финалист — «Динамо-Ак Барс». «Ленинградка» показала неплохой волейбол в Санкт-Петербурге, однако серьезно помешать фаворитам не смогла. Близок к решающей стадии и другой клуб из Татарстана — «Зенит-Казань». В параллельных же матчах пока ничего не ясно. И, хотя оба состава «Динамо» уступают в серии, сдаваться «бело-голубые» не намерены.

Удививший в четвертьфинале «Факел» одной ногой в отпуске

Первый матч поставил перед «Факелом» из Нового Уренгоя важный вопрос. Победа над «Локомотивом» в четвертьфинале была случайностью, либо молодежь Романа Емполова и правда готова решать большие задачи. Ответ пока что неутешительный. Сил и мотивации хватает только на первый сет. Если зацепиться не удается, команда из Ямала словно выходит на паркет с белым флагом. Особенно заметно это было по второй игре, где в третьем сете коллектив из Нового Уренгоя набрал всего 11 очков. И это при том что Алексей Вербов вывел на площадку резервный состав, когда понял, что результат этим вечером уже обеспечен. «Никаких шапкозакидательских настроений. Это второй шаг к финалу, но не последний. А на пути к нашей цели этих шагов еще очень много», — напомнил затем Вербов. Уже следующий матч в серии может быть решающим, и все же заранее списывать «Факел» не стоит.

«Белогорье» по причинам безопасности продолжает играть в Туле. Однако команда Александра Волкова уже чувствует себя там как дома и пусть не без трудностей, но смогла захватить преимущество в серии с московским «Динамо». «Возможно, сказалось волнение или усталость. Мы чуть больше ошибались, это и сделало разницу в пятом сете», — отметил главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский. Матч был равный, однако в плей-офф не имеет значения, уступить всухую или на тай-брейке. Так что во второй игре москвичам стоит хорошо подумать. Оба коллектива здорово действовали в защите, так что едва ли не единственной возможностью оторваться в счете была подача. Особенно удачно действовал доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин, которому удалось в середине первой партии сделать два «эйса» подряд. Здорово выглядит и диагональный хозяев Мохамед Аль Хачдади.

Фото ВК «Белогорье»

«Динамо-Ак Барс» в ожидании соперника по финалу

«Ленинградка» удивила еще в регулярном чемпионате, когда на «флажке» обошла «Локомотив». Останавливаться на этом команда из Северной Пальмиры не собиралась и после двух поражений в Казани собралась на третий матч. Уверенная победа подопечных Александра Кашина должна была окрылить. Однако четвертая игра оставила смешанные чувства. С одной стороны, до четвертого сета все было нормально, и петербурженки доказывали, что еще намерены вернуться в Казань. С другой, в четвертом сете мы наблюдали настоящую катастрофу. Когда все получается у одних и вообще ничего — у других. «Динамо-Ак Барс» становится первым финалистом. И если команда Зорана Терзича сохранит настрой на следующую стадию — шансов у соперниц будет немного.

А вот кто именно сыграет против Казани в финале, до сих пор неясно. «Локомотив» смог отыграться после поражения в Москве в стартовой игре, хотя плохо начал второй домашний матч. Множество невынужденных ошибок привело к двум легким для «Динамо» партиям. Однако сдаваться в «Янтарном» хозяева не собирались. Мина Попович забила важные, прежде всего психологически, мячи на старте третьего отрезка. У гостей расстроился прием, что позволило «Локомотиву» перехватить инициативу. В четвертой партии девушки из Москвы перестроились, а калининградки наоборот — потеряли нить игры. Спасти ситуацию смог тайм-аут, а также правильные замены. Ближе к концу партии начала сказываться усталость гостей, и «Локомотив» приблизился в счете. В концовке важную роль сыграл блок Калининграда — он и обеспечил тай-брейк.

В укороченной партии все уже шло под диктовку хозяев. «Локо» быстро повел 6:3, а затем увеличил преимущество. Важный камбэк и преимущество как фактическое, так и психологическое в серии теперь на стороне прибалтийской команды. «Первые две партии «Динамо» сыграло феноменально. Мы ничего не могли сделать. Но постепенно мы начали подстраиваться. У нас был и план С, но оставим это пока в тайне. Команда проявила характер, это важно», — отметил после матча Радослав Арсов, главный тренер ВК «Локомотив».