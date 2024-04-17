«Воспользовалась филологическим образованием по своему усмотрению». Скандал в волейболе не утихает

Наталия Гончарова назвала поведение Эбрар Каракурт безобразным, а слова Елены Годиной осудили бывшие подруги по сборной России.

Пламя скандала в женском российском клубном волейболе уже превратилось в настоящий пожар. Такое впечатление, что о финальной и бронзовой сериях Суперлиги все забыли — конфликт с выкриками и неприличными жестами между волейболистками московского «Динамо» и «Локомотива» из Калининградской области после решающего полуфинального матча становится все сильнее, перейдя уже на уровень клубов. На официальном сайте «Динамо» соперниц обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей, в «Локомотиве» называют подобное бредом. Заговорила и Гончарова, да и волейбольная общественность, само собой, тоже не молчит.

Отсутствие уважения

Напомним, после поражения от «Локо» в решающей встрече 2:3 капитан «Динамо» Наталия Гончарова показала волейболисткам команды соперниц средний палец. Естественно, не просто так, а «в ответ на непрекращавшиеся провокации со стороны игроков команды соперника в течение всей серии матчей». Это цитата из извинений женского волейбольного «Динамо» и Гончаровой на официальном сайте московского клуба. Там пожалели о несдержанности, но пообещали опубликовать видео неспортивного поведения соперниц.

Особенно много претензий у «Динамо» и Гончаровой к турчанке Эбрар Каракурт, которая после победы ее «Локо» рухнула на колени у сетки и что-то выкрикивала. Видимо, в адрес динамовок. Каракурт вообще известна проблемным поведением на площадке и вне ее. Ее эмоциональная, порой очень раздражающая оппоненток манера празднований — также не новость в волейбольном мире. К тому же не так давно, по сообщению издания Ensonhaber, турчанка в состоянии алкогольного опьянения устроила драку в Стамбуле. При этом о своих подругах по команде она отзывалась очень комплиментарно, называя их и персонал клуба очень отзывчивыми и дружелюбными. Но вот с дружелюбным отношением к соперницам у Каракурт возникли сложности.

Сама Эбрар по поводу конфликта молчит, а вот ее оппонентка Гончарова решила высказаться. «В первую очередь хочу извиниться за свое поведение: перед болельщиками, перед всеми зрителями, присутствовавшими на трибунах, перед телезрителями. Это было непозволительно с моей стороны. Но при этом хочу сказать, что я человек очень сдержанный и воспитанный. Моя реакция — это следствие постоянных провокаций со стороны Эбрар на площадке. Это длилось на протяжении всей серии «Динамо» — «Локомотив». Такое поведение Каракурт просто безобразно — это поведение невоспитанного человека. Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол. Уважение к людям должно быть первостепенно не только в спорте, но и в целом в обществе», — заявила Гончарова «Известиям».

Эбрар Каракурт. Фото ВК «Локомотив»

Слишком далеко ушли от спорта

Поддержала подругу по «Динамо» и бразильянка Наталья Перейра: «Такое поведение Каракурт началось уже давно, еще с игр национальных команд. Для меня, как для профессиональной спортсменки, это неприемлемо... Игроки в волейболе всегда вежливые, в играх тебя переполняют эмоции, но ты стараешься их передать своей команде в позитивном ключе, а не выплескиваешь в негативе на другую сторону. А у Эбрар все как раз наоборот. Когда она ставит блок или забивает мяч, она очень громко кричит, делает неприличные движения руками и телом в адрес противника — все это выглядит неуважительным по отношению к сопернику. Выглядит как несоответствие духу игры и взаимному уважению профессионалов на площадке. Это совсем не то, чему нас учили в спорте», — заявила она matchtv.ru.

Но жестче всех высказалась советник генерального директора «Динамо», чемпионка мира-2006 и призер Олимпиады-2000 Елена Година в статье на сайте клуба под названием «Хватит это терпеть». «ЛГБТ-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива» и направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости», — в частности, написала Година, сопроводив свой текст фото празднований волейболисток «Локо» на площадке и с корпоративных мероприятий. Напомним, что деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» действительно признана в России экстремистской и запрещена на территории нашей страны.

Елена Година и Джонатан Гурейро. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Никому не нравится правдивое и откровенное мнение Елены. Хотя спорить тут можно. Но если все это не так, то, мне кажется, все очень просто. И Эбрар Каракурт, и некоторые ее подруги по команде могут сказать, мол, Година врет, мы не лесбиянки. А если все это на самом деле так, то чего обижаться? Хотя мне лично совершенно все равно. Это проблема Калининграда. А Годину я уважаю — она честный, открытый и патриотично настроенный человек», — сообщил в беседе с «Чемпионатом» гендиректор «Динамо» Владимир Зиничев. Он также признал, что публикация Годиной вызвала острую реакцию со стороны «Локо», ему, в частности, звонил с претензиями генеральный директор клуба из Калининградской области Александр Косырьков.

«Мне риторика «Динамо» совершенно не понравилась. Они ушли слишком далеко от спорта. Критика празднования игроками «Локомотива» выигранных розыгрышей выглядит натянутой — таких моментов полно в каждом матче. Все-таки нужно уметь достойно проигрывать. Мы с Еленой Годиной вместе выросли. Я понимаю, что она откровеннее и смелее всех нас. У Елены филологическое образование. Но воспользовалась она им по своему усмотрению», — прокомментировала высказывания Годиной ее бывшая подруга по сборной России Инесса Коркмаз в интервью «БО Спорт», хотя поведение Каракурт и назвала вызывающим. Также осудила комментарии Годиной и знаменитая в прошлом российская волейболистка Екатерина Гамова.

Кстати, в «Локомотиве» публично вообще не реагируют на всю эту историю со средним пальцем и обвинениями Годиной, ограничившись высказыванием пресс-службы: «Бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать, что с этим сделать». Молчит и Каракурт. Видимо, там хотят сконцентрироваться на финальной серии с «Динамо-Ак Барс» из Казани. Московским динамовкам, кстати, тоже еще играть — за бронзу с «Ленинградкой» из Петербурга.