«Зенит-Казань» неудержим в этом плей-офф. В полуфинальной серии чемпион не отдал «Факелу» ни сета

Итоги очередных матчей плей-офф волейбольной суперлиги.

Волейбол. PARI Суперлига

Мужчины. Полуфинал. 3-и матчи

«Факел» — «Зенит-Казань» — 0:3 (20:25, 16:25, 17:25).

Счет в серии: 0-3

«Динамо» М — «Белогорье» — 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20).

Счет в серии: 2-1



Женщины. Полуфинал. 5-й матч

«Динамо» М — «Локомотив» — 1:3 (19:25, 25:27, 26:24, 18:25).

Счет в серии: 2-3

Близятся финалы в мужском и женском чемпионатах России. Команды находятся на финишной прямой. Уже известны три команды из четырех, которые будут биться в сериях за золото. Последний финалист определяется в противостоянии «Белогорья» и московского «Динамо».

Легкая прогулка казанского «Зенита»

«Факел» подарил этому плей-офф главную сенсацию, выбив из розыгрыша новосибирский «Локомотив». Однако в полуфинале против мощи действующего чемпиона ямальцы оружия не нашли. Казанский «Зенит» в каждом из трех матчей был лучше соперника во всех компонентах, выиграв и домашние, и выездную встречу с одинаковым счетом 3:0. Каких-либо шансов у «Факела» просто не было. Казанцы все 9 сетов взяли уверенно и без нервных концовок партий на балансе.

Такая простая победа в полуфинале оставила двоякие чувства у главного тренера «Зенита» Алексея Вербова: «Это не была лучшая серия «Факела». То, что я увидел даже по разминке в Уренгое, — как будто бы ребята уже готовятся к бронзовой серии. Это мое честное ощущение. Мы контролировали сегодняшний (третий) матч. Понятно, что когда ты начинаешь игру и соперник допускает сразу по 5-6 ошибок, то сложно держать фокус. Мы рады, что прошли в финальную часть, но эмоции лично у меня какие-то двоякие. Потому что борьбы не получилось от слова совсем».

Вторая полуфинальная серия у мужчин пока не заканчивается. Борьба там идет плотная. Исход обоих матчей в Туле, где «Белогорье» проводит домашние встречи, решался на тай-брейке. В первом поединке пятую партию забрали хозяева, а в валидольной концовке второй игры — тай-брейк «Динамо» (23:21)

Серия переехала в Москву, где вперед в счете вырвались хозяева. В третьем матче бело-голубые действовали надежнее гостей и допускали меньше ошибок. Не все получалось у диагонального «Белогорья» Аль Хачдиди. Но здесь нужно отметить и защиту «Динамо», которая становилась для игроков атаки «Белогорья» настоящей стеной. В третьем сете подопечные Александра Волкова, кажется, нашли свою подачу и размочили счет. Но «Динамо» не дало камбэку сбыться, обойдясь в этот раз без тай-брейка.

«Динамо» становится фаворитом противостояния, ведь четвертый матч серии пройдет в столице 17 апреля.

Фото ВК «Динамо» Москва

Калининградский дух

Будет у Татарстана представитель и в женском финале. «Динамо-Ак Барс» в полуфинальной серии оказался сильнее «Ленинградки». Для прохода дальше казанской команде понадобилось четыре матча. В другом же полуфинале московское «Динамо» и «Локомотив» добрались до пятой встречи, по два раза победив на своей площадке.

Преимущество домашних трибун в решающем матче имел столичный клуб, так как занял первое место в регулярке, а калининградки данный этап завершили на четвертом месте. Однако «Локо» как будто не чувствовал себя в гостях, потому что с первых розыгрышей выглядел более решительным и заряженным на победу. Практически весь матч калининградки владели инициативой и заслуженно взяли путевку в финал. Самым результативным игроком пятого матча стала диагональная «Локо» Эбрар Каракурт, набравшая 28 очков.

«За семь дней мы сыграли пять очень тяжелых матчей, два перелета. Это значит, что команда готова. И то, что мы показали сегодня, это наш калининградский дух. Сейчас нужно восстановиться. «Динамо-Ак Барс» — непростая команда. Сначала мы бились за попадание в четверку, затем в финал. Потихоньку продвигаемся вперед и выполняем наши задачи», — объяснял после игры главный тренер «Локомотива» Радослав Арсов.

Финальное противостояние стартует в Казани 17 апреля. Чемпионский титул разыграют в серии до трех побед.