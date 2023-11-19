Дома «Локомотив» невозможно остановить. Еще один «Зенит» уезжает из Новосибирска без очков

Итоги 6-го тура суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 6-й тур

«Шахтер» — «Енисей» — 3:0 (25:21, 25:22, 25:17)

«Газпром-Югра» — «Урал» — 3:1 (25:23, 16:25, 25:20, 30:28)

«Локомотив» — «Зенит» СПб — 3:0 (25:23, 25:13, 25:23)

«Нефтяник» — «Кузбасс» — 2:3 (22:25, 21:25, 25:22, 25:20, 7:15)

«Факел» — «Нова» — 3:0 (25:19, 28:26, 26:24)

«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:19, 25:19, 28:26)

«Югра-Самотлор» — АСК — 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)

«Динамо» М — «Белогорье» — 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21)

В российской суперлиге прошли очередные яркие волейбольные выходные. Шестой тур чемпионата подарил много эмоций. Круг претендентов на попадание в плей-офф только-только формируется, поэтому команды на этом этапе бьются за каждое очко.

Пламенный «Локо»

В центральном матче тура «Локомотив» принимал питерский «Зенит». В Новосибирске играть сложно всем. На серьезных и принципиальных матчах болельщики обеспечивают родной команде мощнейшую поддержку, которая гонит железнодорожников к победе. Во втором туре здесь всухую проиграл «Зенит» из Казани, в шестом такой же недружественный прием получил одноименный клуб из Санкт-Петербурга.

Питерцы, конечно, бились и пытались взять у «Локо» хотя бы сет. Однако в концовках партий хозяева выглядели увереннее и слаженнее оппонента. В первом сете «Зенит» сам подарил решающее очко, допустив касание сетки на сетболе. Во втором подопечные Пламена Константинова просто смели гостей — 25:13. В этом очень постарался Илья Казаченков, с чьими атаками и подачами питерцы никак не могли справиться. Диагональный «Локомотива» делал разницу и в третьей партии, став самым результативным игроком матча — 19 очков.

Таким образом «Зенит» скатывается в середину турнирной таблицы. У команды Виктора Сидельникова три поражения подряд. До матча с «Локо» питерцы уступили со счетом 1:3 московскому «Динамо» и «Зениту» из Казани.

Лидерство «Факела»

Уже к пятому туру «Факел» остался единственной командой, которая не проиграла ни одного матча. Этот статус клуб из Нового Уренгоя пока удерживает. На этот раз в гости к лидеру заглянула «Нова», находящаяся на противоположном конце турнирной таблицы. Новокуйбышевская команда еще не набирала очков, взяв за предыдущие пять матчей всего два сета.

Несмотря на то что встречались первая и шестнадцатая команды чемпионата, легко «Факелу» не было. Несколько раз за матч хозяевам приходилось отыгрывать неприятные отставания в 3-4 очка, вторую партию заканчивали на балансе, гости сражались и в третьей, но в ключевые моменты волейболистов «Новы» накрывали ошибки на приеме. Плюс хорошо смотрелась атака «Факела», в которую после травмы вернулся доигровщик Евгений Сивожелез. В результате ямальцы одержали первую сухую победу в чемпионате.

У новоуренгойцев остается ноль в графе «Поражения». Конечно, лидерству «Факела» поспособствовал календарь на старте, но дальше у команды целая серия матчей с топ-клубами. В следующем туре подопечных Романа Емполова ждет в гости действующий чемпион — «Зенит-Казань».

Опыт «Динамо»

Закрывал программу тура еще один матч с красивой вывеской: московское «Динамо» принимало «Белогорье». Фаворитом считались хозяева. Но клуб из Белгорода показывает сейчас отличный волейбол. В прошлом туре команда новоиспеченного тренера Александра Волкова вырвала победу у казанского «Зенита».

Проблем «Белогорье» москвичам тоже доставило, хоть и осталось без очков. Первый сет гости упустили, но во втором продолжили биться и серьезно отрабатывать в защите. Сетбол был реализован одиночным блоком Сергея Червякова. В третьей партии белгородцы стали лучше играть на приеме и, казалось, должны были победить. Однако в концовке две подряд ненужные ошибки в простой ситуации позволили «Динамо» вновь выйти вперед по сетам.