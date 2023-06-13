Умер один из лучших связующих в истории волейбола. Не стало олимпийского чемпиона Вячеслава Зайцева

Знаменитый волейболист скончался на 71-м году жизни.

Всероссийская федерация волейбола во вторник, 13 июня, сообщила о смерти олимпийского чемпиона Вячеслава Зайцева. Причиной, по словам генерального менеджера мужской волейбольной сборной Сергея Тетюхина, стала продолжительная болезнь. Зайцев был настоящей легендой волейбола — капитаном сборной СССР и одним из лучших связующих в мире, что продолжил доказывать и в Италии. Кроме того, Вячеслав Алексеевич проявил себя не только как игрок, но и как тренер.

Причины

Федерация волейбола России выразила соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона. Причины смерти 70-летнего Зайцева уточнять не стали, но подчеркнули в сообщении, что Вячеслав был добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем.

Вячеслав Зайцев. Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

«Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, что Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем. Всероссийская федерация волейбола выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича, а также его друзьям и воспитанникам. Для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата», — говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола.

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал, что у Вячеслава Алексеевича давно были проблемы со здоровьем. «Мы все время общались, когда он тяжело болел последние годы. Все время созванивались, общались, по самочувствию. Жизнь непростая, уходят великие», — цитирует Тетюхина ТАСС.

Вячеслав Зайцев. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Карьера

В своем первом клубе Вячеслав Михайлович дебютировал еще будучи 17-летним школьником. В составе «Автомобилиста» Зайцев впоследствии стал одним из ключевых игроков и капитаном команды. После 18 лет он покинул ленинградский клуб, за который выступал с 1969 года под руководством легендарного тренера Вячеслава Платонова.

При этом на спортсмена оказывали колоссальное давление. От него требовали сменить клубную прописку — перейти из «Автомобилиста» в ЦСКА, где были собраны лучшие волейболисты страны. Но Вячеслав оставался непреклонен:

«Но когда в 1972 году попал в сборную СССР, которую тренировал Юрий Борисович Чесноков, начался пресс со стороны руководства ЦСКА: «Если не перейдешь в ЦСКА, то и в сборной играть не будешь». Однако я не мог пойти против людей, которые меня воспитали и дали возможность играть в команде мастеров, подвести Вячеслава Алексеевича Платонова, который передал мне в «Автомобилисте» свою майку с 8-м номером. Приходилось находить разные отговорки», — рассказывал разыгрывающий в интервью изданию «Бизнес Online».

В 1987 году Зайцев первым из советских волейболистов уехал выступать в зарубежный чемпионат. Всего он провел пять сезонов в составе трех клубов итальянской серии А2 в качестве игрока и тренера — и каждый из них сумел вывести в сильнейший дивизион чемпионата Италии, серию А1.

После этого Вячеслав Михайлович переключился на тренерскую деятельность. В 1992 году он заключил контракт с «Лугано» и больше не планировал выходить на площадку в качестве игрока. Однако один раз ему все-таки пришлось это сделать — выйти в игре Кубка кубков против испанской «Сории», что стала последним матчем его игровой карьеры.

Вячеслав Зайцев. Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

Дирижер

В национальной сборной Зайцев уже спустя два года после дебюта за «Автомобилист» начал завоевать титулы: так, в 1971 году стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной СССР и в том же году выиграл свой первый чемпионат континента уже со взрослой сборной.

Шесть лет спустя он стал капитаном команды, настоящим лидером и одним из лучших ее игроков. Вместе со сборной СССР Зайцев стал олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Его считали лучшим связующим планеты, а в 2013 году включили в волейбольный Зал славы.

Вячеслав Михайлович является одним из лучших волейболистов XX века. Пятикратный чемпион Европы Владимир Кондра назвал его главным дирижером национальной сборной.

«Сегодня буквально увидел фотографии, где Слава мне пасует, а я нападаю. Слава был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть, он все видел. Это был уникальный человек, добрый. Был настоящим лидером и капитаном команды. Очень жаль, что так. Наша олимпийская команда постепенно сокращается», — приводит ТАСС слова Кондры.