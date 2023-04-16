Волейбольная драма в Москве и Казани. Питер уже праздновал победу, но «Динамо» спас видеопросмотр

Сегодня, 21:35
Суперлига. Мужчины
1/2 финала. Первые матчи
Динамо М — Зенит СПб — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10)
Зенит-Казань — Локомотив — 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)
Суперлига. Женщины
1/2 финала. Первые матчи
Динамо М — Динамо-Метар — 3-0 (25:20, 25:20, 26:24)
В российском волейболе начинается пора решающих игр. В мужской и женской Суперлиге осталось всего по четыре претендента на титул. В трех сериях уже сыграны первые матчи. И пусть в каждой из них победа осталась за номинальным фаворитом (если таковые на этой стадии еще есть), ход каждого из поединков был максимально непредсказуемым.
Среди всех матчей на выходных особенно выделяется игра московского «Динамо» и питерского «Зенита». Команда из северной столицы в этом сезоне не умеет играть спокойно. Ее штормит из стороны в сторону. На этот раз команда Виктора Сидельникова была близка к победе над действующим чемпионом. После того как «Зенит» слабо провел концовку регулярного чемпионата и только в трех играх закончил серию с «Динамо-ЛО», мало кто ждал от них результата в гостевой игре с московским «Динамо». Однако если в первом сете бело-голубые и правда выглядят монолитным коллективом без слабых мест, во втором ситуация меняется с точности до наоборот, и партию, пусть не без труда, забирают гости. На эмоциях «Зенит» ударно начинает и третий игровой отрезок.
Связующий питерцев Игорь Кобзарь находит брешь в приеме хозяев, а добивает динамовцев диагональный гостей Виктор Полетаев, который давит на подаче и хорош в атаке. На первый технический «Зенит» ушел с двукратным преимуществом и дальше партию уже отдавать не собирался. В четвертой «Динамо» было на краю пропасти. И пусть хозяева и отыграли в концовке четыре мяча и два матчбола, одну из атак питерцев хозяева все-таки упустили. Правда, пока гости праздновали победу, бело-голубые взяли видеопросмотр. Вердикт арбитра — касание сетки, матч продолжается. И настало время показывать характер уже для «Динамо». 3:2 по партиям и 1:0 в серии — москвичи делают первый шаг на пути в финал. Сидельников затем сетовал, что до победы его ребятам не хватило двух подач. Исправить ситуацию команда сможет в понедельник.
Обидным вышло поражение и новосибирского «Локомотива» в Казани. Первый сет прошел под диктовку хозяев. Команда Алексея Вербова удачными подачами и грамотным блоком заработала преимущество на старте партии, после чего методично увеличивала преимущество и довела игру до нужного результата. Только вот Пламен Константинов точно не из тех, кто привык сдаваться. На второй сет «Локомотив» вышел уже совсем с другим настроением и взял зеркальную партию — на казанские 25:20 Новосибирск отвечает таким же счетом. Ключевым в такой ситуации стал третий сет. И в отличие от первых двух здесь ни одна команда не могла вырваться вперед.
И все же в концовке «Зенит» был сильнее, а затем история повторилась и в четвертом сете. «Казань была лучше в решающие эпизоды», — отмечает Константинов. Вероятно, это и отличает чемпионов от всех остальных? Впрочем, пока не то что о чемпионстве Казани, даже о победе в серии говорить рано, и во вторник Вербов ждет совсем другой «Локомотив» на площадке центра волейбола «Санкт-Петербург». Но и терять концентрацию команда из Татарстана не собирается. Здесь отлично помнят драму прошлогоднего полуфинала. И хоть игроки и отрицают желание взять реванш у Новосибирска, оно и так очевидно.
Начались полуфиналы и в женской Суперлиге. Первыми на паркет вышли динамовские одноклубницы. Москвичи принимали сенсационное «Динамо-Метар» из Челябинска. Судя по тому, что потенциал свой уральские девушки исчерпали, на этом их сказка может остановиться. Однако и в четвертьфинале все начиналось с внешне уверенной победы казанского «Динамо»...
Закончилось все провалом татарстанского гранда и последующим увольнением Ришата Галязутдинова. Специалист на протяжении 14 сезонов возглавлял казанскую команду, и в 13 из них попадал в топ-4. И теперь эта эпоха закончилась. Кредит доверия к Константину Ушакову в Москве также большой, но все в любой момент может измениться. Напряженной будет и серия действующих чемпионов из Калининграда с Саратовом — первый матч у «Локомотива» в понедельник.