Волейбольная драма в Москве и Казани. Питер уже праздновал победу, но «Динамо» спас видеопросмотр

Итоги первых матчей полуфинальной серии плей-офф.

Суперлига. Мужчины

1/2 финала. Первые матчи

Динамо М — Зенит СПб — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10)

Зенит-Казань — Локомотив — 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)

Суперлига. Женщины

1/2 финала. Первые матчи

Динамо М — Динамо-Метар — 3-0 (25:20, 25:20, 26:24)

В российском волейболе начинается пора решающих игр. В мужской и женской Суперлиге осталось всего по четыре претендента на титул. В трех сериях уже сыграны первые матчи. И пусть в каждой из них победа осталась за номинальным фаворитом (если таковые на этой стадии еще есть), ход каждого из поединков был максимально непредсказуемым.

Питерскому «Зениту» не хватило двух подач и удачного видеопросмотра

Среди всех матчей на выходных особенно выделяется игра московского «Динамо» и питерского «Зенита». Команда из северной столицы в этом сезоне не умеет играть спокойно. Ее штормит из стороны в сторону. На этот раз команда Виктора Сидельникова была близка к победе над действующим чемпионом. После того как «Зенит» слабо провел концовку регулярного чемпионата и только в трех играх закончил серию с «Динамо-ЛО», мало кто ждал от них результата в гостевой игре с московским «Динамо». Однако если в первом сете бело-голубые и правда выглядят монолитным коллективом без слабых мест, во втором ситуация меняется с точности до наоборот, и партию, пусть не без труда, забирают гости. На эмоциях «Зенит» ударно начинает и третий игровой отрезок.

Связующий питерцев Игорь Кобзарь находит брешь в приеме хозяев, а добивает динамовцев диагональный гостей Виктор Полетаев, который давит на подаче и хорош в атаке. На первый технический «Зенит» ушел с двукратным преимуществом и дальше партию уже отдавать не собирался. В четвертой «Динамо» было на краю пропасти. И пусть хозяева и отыграли в концовке четыре мяча и два матчбола, одну из атак питерцев хозяева все-таки упустили. Правда, пока гости праздновали победу, бело-голубые взяли видеопросмотр. Вердикт арбитра — касание сетки, матч продолжается. И настало время показывать характер уже для «Динамо». 3:2 по партиям и 1:0 в серии — москвичи делают первый шаг на пути в финал. Сидельников затем сетовал, что до победы его ребятам не хватило двух подач. Исправить ситуацию команда сможет в понедельник.

Вербов хочет взять реванш у Константинова за прошлый год

Обидным вышло поражение и новосибирского «Локомотива» в Казани. Первый сет прошел под диктовку хозяев. Команда Алексея Вербова удачными подачами и грамотным блоком заработала преимущество на старте партии, после чего методично увеличивала преимущество и довела игру до нужного результата. Только вот Пламен Константинов точно не из тех, кто привык сдаваться. На второй сет «Локомотив» вышел уже совсем с другим настроением и взял зеркальную партию — на казанские 25:20 Новосибирск отвечает таким же счетом. Ключевым в такой ситуации стал третий сет. И в отличие от первых двух здесь ни одна команда не могла вырваться вперед.

И все же в концовке «Зенит» был сильнее, а затем история повторилась и в четвертом сете. «Казань была лучше в решающие эпизоды», — отмечает Константинов. Вероятно, это и отличает чемпионов от всех остальных? Впрочем, пока не то что о чемпионстве Казани, даже о победе в серии говорить рано, и во вторник Вербов ждет совсем другой «Локомотив» на площадке центра волейбола «Санкт-Петербург». Но и терять концентрацию команда из Татарстана не собирается. Здесь отлично помнят драму прошлогоднего полуфинала. И хоть игроки и отрицают желание взять реванш у Новосибирска, оно и так очевидно.

Сенсация Челябинска завершила эпоху Галязутдинова в Казани

Начались полуфиналы и в женской Суперлиге. Первыми на паркет вышли динамовские одноклубницы. Москвичи принимали сенсационное «Динамо-Метар» из Челябинска. Судя по тому, что потенциал свой уральские девушки исчерпали, на этом их сказка может остановиться. Однако и в четвертьфинале все начиналось с внешне уверенной победы казанского «Динамо»...

Закончилось все провалом татарстанского гранда и последующим увольнением Ришата Галязутдинова. Специалист на протяжении 14 сезонов возглавлял казанскую команду, и в 13 из них попадал в топ-4. И теперь эта эпоха закончилась. Кредит доверия к Константину Ушакову в Москве также большой, но все в любой момент может измениться. Напряженной будет и серия действующих чемпионов из Калининграда с Саратовом — первый матч у «Локомотива» в понедельник.