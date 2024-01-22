«Зенит-Казань» сокрушил «Локомотив» и захватил лидерство в чемпионате

Обзор 18-го тура суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 18-й тур

«Нефтяник» — «Динамо-ЛО» — 3:1 (25:16, 17:25, 25:20, 25:17)

«Енисей» — АСК — 3:0 (25:23, 25:14, 25:20)

«Югра-Самотлор» — «Белогорье» — 1:3 (25:21, 17:25, 13:25, 21:25)

«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26)

«Шахтер» — «Динамо» М — 0:3 (24:26, 22:25, 19:25)

«Газпром-Югра» — «Факел» — 1:3 (20:25, 18:25, 25:21, 27:29)

«Урал» — «Кузбасс» — 1:3 (25:19, 23:25, 20:25, 23:25)

«Зенит» СПб — «Нова» — 3:0 (25:23, 25:20, 25:15)

В нынешнем сезоне мужской суперлиги идет нереальная борьба. Твою позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата может определить всего лишь одна проигранная партия. Такая ситуация сложилась на верхушке суперлиги после 18-го тура.

«Зенит-Казань» свергает «Локо»

Центральным матчем тура, а возможно, и всего второго круга, стала битва казанского «Зенита» и «Локомотива». В первой встрече сухую победу в Новосибирске одержали хозяева и до минувших выходных шли безоговорочным лидером. У «Зенита» был не самый уверенный старт чемпионата, но по ходу турнира подопечные Алексея Вербова нашли свою чемпионскую игру. Поэтому в ответном матче с «Локо» уже казанцы были фаворитом, тем более встреча проходила на их площадке.

Фото ВК «Зенит-Казань»

Если взглянуть на счет, то уже можно понять, что каждая из четырех сыгранных партий прошла в жесткой и равной борьбе. «Зенит» со старта завладел преимуществом, постоянно убегая от соперника в счете. Особенно старался Сэм Дэру. Бельгийский доигровщик в итоге набрал 20 очков, став самым результативным игроком встречи. «Локомотив» традиционно для себя рисковал на подаче. Это приводит к большому количеству ошибок, коих на подаче у гостей в этот раз было 35, но за счет нее новосибирцам удавалось подобраться к «Зениту» и сокращать отставания.

После двух выигранных партий догонять в третьей уже приходилось «Зениту». Заканчивали сет на балансе, где в решающей фазе сработала подача Дмитрия Лызика. Блокирующий «Локо» оказался лучшим в этом компоненте. На его счету четыре эйса. Однако от поражения они гостей не спасли. Концовка четвертой партии снова проходила на балансе, где точку своим ударом поставил Дэру.

Теперь у «Зенита» и «Локо» равное количество побед (16) и очков (46). Но на первую строчку забирается казанский клуб. У них лучше разница выигранных и проигранных партий — 49:13 у команды из Татарстана против 49:14 у новосибирцев. Конечно, медалей по итогам регулярного чемпионата не дают, но зато первое место может дать более простого соперника в плей-офф.

Плохая неделя «Динамо-ЛО»

Третье место спокойно удерживает московское «Динамо», которое в минувшем туре спокойно разобралось с «Шахтером». На четвертом месте идет «Динамо» из Ленобласти. Но в последнее время команда испытывает проблемы, позволяя преследователям вплотную к ним подобраться.

Второй тур подряд динамовцы уступают клубам из нижней части турнирной таблицы. Среди недели бело-голубые дома проиграли «Газпрому-Югре», а в выходные неудачно съездили в гости к «Нефтянику». Оренбургский клуб заметно меньше совершал ошибок и выглядел свежее оппонента. Несмотря на то что одну партию «Нефтяник» отдал, в трех других он победил с комфортным преимуществом.

Конечно, у клуба из Ленобласти из-за травм сейчас имеются кадровые трудности, но их нужно оперативно решать. В следующем матче «Динамо» предстоит принимать у себя лидера — казанский «Зенит».

Матчбол в день рождения

На минувшей неделе 39 лет исполнилось олимпийскому чемпиону Сергею Гранкину. Связующий отметил эту дату, можно сказать, с размахом. День рождения совпал с выездной встречей «Факела», за который выступает Гранкин, с клубом «Газпром-Югра».

Матч наглядно продемонстрировал, что Сергей в полном порядке. Именно он решил судьбу поединка в концовке. Сначала он вывел на чистую сетку Корнея Эннса, который не имел права промахиваться. А затем Гранкин эйсом поставил эффектную точку в этом матче, сделав себе отличный подарок на день рождения. Всего же на счету олимпийского чемпиона в этой игре пять очков. Самым результативным в матче стал Эннс, у которого 21 очко.