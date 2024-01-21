Суперлигу занесло снегом. «Уралочка» не смогла прилететь в Казань

Обзор 17-го тура женской суперлиги.

PARI Суперлига. Женщины. 17-й тур

«Динамо-Метар» — «Динамо» М — 0:3 (23:25, 18:25, 21:25)

«Енисей» — «Атом-Курск» — 3:1 (25:19, 25:16, 22:25, 25:20)

«Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)

«Тулица» — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (25:15, 23:25, 25:12, 23:25, 16:14)

«Динамо» Кр — «Минчанка» — 3:1 (27:25, 25:16, 16:25, 25:20)

«Протон» — «Локомотив» — 0:3 (22:25, 18:25, 19:25)

«Ленинградка» — «Спарта» — 3:0 (25:14, 25:18, 25:17)

В этот уик-энд многие волейбольные регионы России накрыли мощные снегопады. Несмотря на то что матчи проходят в закрытых помещениях, погода вмешалась в проведение 17-го тура женской суперлиги. В занесенную снегом Казань не смогла добраться «Уралочка».

Техническое поражение «Уралочки»

Команда из Свердловской области планировала прибыть в столицу Татарстана в пятницу, накануне матча с «Динамо-Ак Барсом». Однако в этот же день на сайте и в соцсетях казанского клуба появилось объявление: матч 17-го тура отменен в связи с неприбытием уральской команды, а все денежные средства за покупку билетов будут возвращены в полном объеме.

Дело в том, что рейс по маршруту Екатеринбург — Казань, на котором должна была прилететь «Уралочка», постоянно переносили из-за непогоды. Он добрался до точки назначения только ранним утром субботы, но уже без волейболисток и тренерского штаба. Команда не стала ждать отправления и решила не пересаживаться на поезд, уведомив соперника, что не приедет.

Регламент суперлиги в таких ситуациях жесток, но справедлив. Уральской команде было засчитано техническое поражение. «Динамо-Ак Барс» набирает простые три очка и укрепляет свои позиции на третьей строчке турнирной таблицы.

Кстати, сложности на пути в столицу Татарстана возникли и у мужского «Локомотива». Рейс из Новосибирска тоже не избежал задержек. Но все-таки команда добралась до места проведения матча с клубом «Зенит-Казань».

Фото ВК «Локомотив»

Реванш «Локомотива»

В центральном матче 17-го тура «Протон» принимал «Локомотив». Еще недавно саратовский клуб шел третьим в регулярном чемпионате, но поражение от московского «Динамо» выбило команду из тройки. Таким образом, перед матчем «Протон» и «Локомотив» имели равное количество побед — по 12. Калининградский клуб расположился на строчку выше, имея на одно очко больше.

Встреча первого круга между этими командами завершилась выездной победой саратовского клуба — 1:3. Тогда калининградки тяжело входили в сезон и не могли поймать свою игру. Но с тех пор многое изменилось. «Локомотив» набрал безумный ход, в том числе нанеся первое и пока единственное поражение в чемпионате московскому «Динамо». Классно влилась в состав диагональная Эбрар Каракурт, справиться с которой сейчас не может ни одна защита. Вот и в игре с «Протоном» турчанка, по сути, взяла целую партию, набрав 25 очков. «Локо» был сильнее соперниц практически во всех компонентах и забрал уверенную победу в гостях.

Фото ВК «Динамо» Москва

Лидерство московского «Динамо»

На верхушке турнирной таблицы пока без изменений. Первую строчку уверенно удерживает московское «Динамо». В минувшем туре подопечные Константина Ушакова отправились в гости к неуступчивому «Динамо-Метару». У челябинского клуба получалось навязывать борьбу чемпиону. На бой заряжали и болельщики, которые своей поддержкой оказывали давление на гостей. Однако в решающие моменты партий хозяек накрывали ошибки, а столичные волейболистки в них действовали надежно. В результате при всей старательности команды из Челябинска москвички не уступили ни одного сета.

Преследовать московское «Динамо» продолжает «Ленинградка», которая не испытала проблем в домашней игре против «Спарты». Питерский клуб отстает от лидера на одну победу. В следующем туре у «Ленинградки» может появиться возможность, чтобы подравняться по этому показателю, ведь в гости к чемпиону приедет не самый простой соперник — «Динамо-Ак Барс». Матч московского и казанского клубов пройдет 28 января. «Ленинградка» в следующие выходные встретится в Екатеринбурге с «Уралочкой».