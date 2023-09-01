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Иранца выгнали из спорта за рукопожатие с израильтянином. Наказали даже его тренера

Иранского тяжелоатлета Мустафу Раджаи выгнали из спорта за рукопожатие с израильтянином
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Максим Свирский и Мустафа Раджаи жмут руки.
Фото Скриншот трансляции
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Политическое решение в Иранской федерации тяжелой атлетики.

Инцидент на чемпионате мира про тяжелой атлетике среди ветеранов (по версии IMWA) в польском городе Величка вызвал бурную реакцию в западных СМИ. В центре скандала — иранский спортсмен Саид Мустафа Раджаи Ландеруди, ставший серебряным призером в мужской категории 109 кг (возраст 35+). После окончания соревнований Мустафа пожал руку бронзовому призеру израильтянину Максиму Свирскому, а также попал с ним на совместное фото. Подобное поведение вызвало негативную реакцию у спортивного руководства Ирана. А санкции в отношении Раджаи осудили уже на Западе.

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Непростительная неосторожность

Международная ветеранская ассоциация тяжелой атлетики (IMWA) не входит в МОК и действует параллельно признанной всем миром международной федерации IWF. Но страсти на турнирах для спортсменов в возрасте 35+ - на олимпийском уровне. Во-первых, на ЧМ в Польшу ожидаемо не допустили россиян с белорусами. А во-вторых, действия члена сборной Ирана вызывали резкое неприятие на его родине и привели к пожизненному запрету спортсмену на посещение спортивных объектов страны и выступление за национальную команду в любом виде спорта.

Мустафа установил в Величке мировой рекорд в своей категории в толчке (195 кг), однако неудачно выступил в рывке и занял в общем зачете второе место (победил представитель Австрии армянского происхождения Саркис Мартиросян). «Я не мог бороться в полную силу из-за боли в локте, — подвел итог ЧМ в соцсетях Мустафа Раджаи. — Но благодаря Богу стал первым в толчке и улучшил мировой рекорд на один килограмм. В общем зачете я занял второе место. Спасибо всем дорогим людям, которые помогли мне в этом». Однако радость была недолгой.

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В соцсетях начали распространяться фото и видео, на которых Мустафа, завернутый в флаг Ирана, жмет руку Свирскому, который носит флаг Израиля. При этом в 2021 году аятолла Али Хаменеи категорически не рекомендовал иранским спортсменам «пожимать руки любому представителю сионистского образования». Поэтому реакция на поведение Раджаи, которое было квалифицировано как «непростительная неосторожность», оказалась очень жесткой. Согласно неофициальной информации, против атлета могли возбудить уголовное дело.

«Федерация тяжелой атлетики Ирана пожизненно запрещает спортсмену Мустафе Раджаи посещать все спортивные объекты в стране и увольняет главу делегации на соревнованиях Хамида Салехинию», — говорится в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством IRNA.

Мустафа Раджаи.
Фото Соцсети

Пересек красную линию

36-летний Мустафа в прошлом выступал за национальную сборную и представлял свою страну на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в 2015 году в Таиланде. Иран на государственном уровне не признает Израиль и запрещает любые контакты между иранскими и израильскими спортсменами. По сообщению IRNA, Раджаи пересек «красную линию Исламской Республики» на мероприятии, куда иранская делегация была «отправлена при поддержке федерации». Из-за возникшего скандала распущен ветеранский комитет национальной федерации.

На международных турнирах иранцы всеми силами стараются избегать встречи с израильтянами, в том числе снимаясь с поединков в последний момент. В 2019 году иранский дзюдоист Саид Моллаи бежал из страны после того, как отказался бойкотировать схватку против израильтянина Саги Муки. Позже Саид стал гражданином Монголии, подружился с Муки и даже посетил Израиль в 2021 году. Из-за этой истории Иран получил четырехлетний запрет на участие в международных соревнованиях по дзюдо. Дисквалификация истекает 17 сентября этого года.

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Молодой шахматист Алиреза Фируджа также покинул Иран после того, как национальная федерация в 2019 году на турнире Grenke Chess Open запретила ему играть против израильтянина Ора Бронштейна. Сейчас Фируджа под флагом Франции является одним из сильнейших гроссмейстеров мира.

«Помимо извинений перед лидером революции, семьями мучеников и всем народом Ирана, я обещаю, что мы никогда не станем свидетелями подобных инцидентов в семье штангистов», — отметил после инцидента в Польше глава иранской федерации тяжелой атлетики Саджад Ануширавани.

Действия иранцев вызвали бурное осуждение в западных СМИ. При этом, напомню, те же самые издания поддерживают демарши представителей Украины, которые бойкотируют некоторые соревнования с участием россиян, а также отказываются пожимать руки нашим спортсменам даже в тех ситуация, когда это предусмотрено правилами.

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